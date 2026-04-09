能源安全…儲能看俏 陸央企國企進場

在地緣政治引發的能源安全議題疊加低碳轉型趨勢，儲能正成為當前火爆話題，一方面大陸儲能企業海外訂單規模及增速亮眼，出海邏輯已從單一產品外銷，邁向產能、技術、標準協同輸出的深度全球化升級，中東、拉美等新興市場，更是成為全球儲能增長的新動能；另一方面，大陸央企國企也積極入局，平均一天成立一家公司。

今年以來，大陸多家儲能廠宣布在海外簽約設廠，而歐洲市場成為熱門地：海辰儲能三月與西班牙政府完成意向書簽署，計畫投資約四億歐元，建設一座大型電池與儲能系統製造工廠；陽光電源二月宣布將在歐洲投資建設首座製造工廠，總投資二點三億歐元；中創新航與葡萄牙政府完成投資合約簽約，規畫建設鋰電池工廠，總投資二十點六七億歐元。海辰儲能跟中創新航公司分別在二○二七年與二○二八年投產。

在中東、東南亞、非洲等新興市場，包括陽光電源、楚能新能源分別跟挪威、埃及有合作計畫；美國市場方面，隆基綠能被曝聯合精控能源，與美國鋰電池供應商NeoVolta成立合資公司NeoVolta Power,ＬＬＣ，並計畫在美國喬治亞州彭德格拉斯投建電池儲能系統生產基地。

科創板日報報導，眺遠影響力研究院院長高承遠認為，以太陽能光電企業為例，其通過海外建廠、光儲一體化和布局高端化產品等方式提升溢價能力；鋰電企業則加速「產能出海」，通過本地化生產和資本運作等降低相關貿易壁壘風險。

另一方面，大陸央企和國企正加速入局搶商機，據電池中國網統計，僅二○二五年全年，由央企國企新組建或出資參與投建的儲能相關企業就超過三百九十家，累計註冊資金突破人民幣五百億元。其中，大陸國家電網成立的儲能子公司數量最多，達五十四家；其次是國家能源集團，成立了四十四家的儲能子公司；中廣核、華能集團、華電集團也分別有四十一家、三十七家、三十六家；中煤集團、中國能建、中國石油、大唐集團、國家電投、華潤、中國電建等企業的儲能子公司數量在十五至三十家之間。