快訊

車銀優逃漏稅風暴再發聲！認了「負責到底」200億稅款全繳清

綠營竹縣長卡關？傳熱門人選鄭朝方「婉拒徵召」 驚動賴總統

川普態度放軟？稱可望取消對伊朗制裁 下秒嗆提供武器「加徵50%關稅」

聽新聞
0:00 / 0:00

看好具身智能落地商機！雷軍、馬雲罕見聯手領投千尋智能

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸具身智能企業千尋智能宣布完成新一輪人民幣10億元融資，由小米董事長雷軍旗下的順為資本與阿里巴巴創始人馬雲旗下雲鋒基金的聯合領投。圖／取自千尋智能官網
大陸具身智能企業千尋智能宣布完成新一輪人民幣10億元融資，由小米董事長雷軍旗下的順為資本與阿里巴巴創始人馬雲旗下雲鋒基金的聯合領投。圖／取自千尋智能官網

大陸具身智能企業千尋智能宣布完成新一輪人民幣10億元融資，由小米董事長雷軍旗下的順為資本與阿里巴巴創始人馬雲旗下雲鋒基金的聯合領投，兩大科技巨頭在具身智能賽道的罕見同框，也釋放出產業資本對賽道從技術驗證走向商業兌現的強烈共識。而理想汽車前AI首席科學家、基座模型負責人陳偉，聯手理想汽車前第二產品線負責人張驍，也一同創辦斜躍智能，顯示具身智能賽道依然火熱。

千尋智能成立於2024年1月，核心定位為「機器人通用大腦構建者」，並非傳統硬件製造商。主要業務方向為通用具身大模型研發。值得注意的是，千尋智能近期剛剛完成了近人民幣20億元融資，30天內已累計融資人民幣30億元。突顯資本近期頻繁挹注。

千尋智能擁有華麗股東群，包括寧德時代、京東、小米、華為等產業鏈巨頭早已入局其股東陣容，形成了「頂級財務投資+全產業鏈資源」的豪華股東結構，為其後續發展築牢了資金與資源壁壘。

目前機器人行業最大挑戰在於數據的採集，千尋智能的亮點在於採取「多樣性數據」為核心推進Scaling（數據規模化）路線。每日經濟新聞報導，該公司現已累計獲取超20萬小時的多類型真實交互數據（覆蓋互聯網視頻、遙操作、可穿戴採集等維度），預計2026年數據總量將突破100萬小時。

另一方面，千尋智能也正實現場景落地，千尋智能3月與京東正式簽署戰略合作協議，自研的Moz機器人已全面接入京東MALL智慧零售場景；千尋智能「小墨」機器人於2025年底在寧德時代中州基地電池產線落地，負責EOL（生產線終端測試）與DCR（直流內阻測試）工序的高壓測試插頭插接等。

儘管市場存在機器人行業泡沫的疑慮，一方面行業「馬太效應」顯現，資金加速向頭部集中。多家公司正在推進上市進程：宇樹科技科創板IPO申請已明確獲上交所受理之外，智元機器人也已經完成股改並控股上緯新材，雲深處科技啟動上市輔導，樂聚智能、銀河通用、傅利葉智能等企業紛紛完成股改，行業或將迎來IPO集中爆發期。

而理想汽車也入局具身智能賽道，其旗下團隊成立的斜躍智能，由陳偉擔任董事長兼CTO、張驍任CEO。該公司成立於2026年2月，首輪融資由元璟資本和理想汽車共同投資，近期會完成工商變更。

大陸 機器人 科技

延伸閱讀

上百支隊伍報名參賽 機器人半馬帶動「京」濟效益

陸人形機器人龍頭優必選徵才 年薪開到5.7億元

相關新聞

不再侷限「購屋專用」？陸逾50個城市 今年首季調整公積金政策

大陸多地今年以來持續優化公積金政策。據不完全統計，今年第1季大陸已有超過50個城市調整，包括提高貸款額度、放寬貸款次數及拓寬提取用途，覆蓋租房、裝修、物業費、取暖費、加裝電梯及家庭互助等多場景。

阿里巴巴組織再調整！執行長發布內部信 盼加速AI相關建設

大陸網路巨頭阿里巴巴首席執行長吳泳銘近日發布內部信，宣布AI相關組織調整，包括新設立集團技術委員會，升級通義大模型事業部，加速AI建設。

能源安全引發儲能需求 大陸央企、國企跑步進場

在地緣政治引發的能源安全議題疊加低碳轉型趨勢，儲能正成為當前火爆話題，一方面大陸儲能企業海外訂單規模及增速亮眼，出海邏輯已從單一產品外銷，邁向產能、技術、標準協同輸出的深度全球化升級，中東、拉美等新興市場，更是成為全球儲能增長的新動能；另一方面，大陸央國企也積極入局，平均一天成立一家公司。

看好具身智能落地商機！雷軍、馬雲罕見聯手領投千尋智能

大陸具身智能企業千尋智能宣布完成新一輪人民幣10億元融資，由小米董事長雷軍旗下的順為資本與阿里巴巴創始人馬雲旗下雲鋒基金的聯合領投，兩大科技巨頭在具身智能賽道的罕見同框，也釋放出產業資本對賽道從技術驗證走向商業兌現的強烈共識。而理想汽車前AI首席科學家、基座模型負責人陳偉，聯手理想汽車前第二產品線負責人張驍，也一同創辦斜躍智能，顯示具身智能賽道依然火熱。

國際金價大漲重回4,800美元 大陸金飾克價漲破6,800元

美國與伊朗初步同意為期兩周的停火，雙方各自宣稱勝利。受此消息刺激，國際金價大幅上漲，中國大陸多家金飾品牌同步上調足金價格，每克普遍突破1,470元人民幣（單位下同，約新台幣6,804元）。

中AI公司「非法蒸餾」先進模型？ 美3巨頭聯手對抗

美國AI三巨頭OpenAI、Anthropic及Google傳攜手合作，試圖遏止中國競爭對手「非法蒸餾」它們的先進AI模型竊取成果，並在全球AI競賽爭奪優勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。