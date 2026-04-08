看好具身智能落地商機！雷軍、馬雲罕見聯手領投千尋智能

大陸具身智能企業千尋智能宣布完成新一輪人民幣10億元融資，由小米董事長雷軍旗下的順為資本與阿里巴巴創始人馬雲旗下雲鋒基金的聯合領投，兩大科技巨頭在具身智能賽道的罕見同框，也釋放出產業資本對賽道從技術驗證走向商業兌現的強烈共識。而理想汽車前AI首席科學家、基座模型負責人陳偉，聯手理想汽車前第二產品線負責人張驍，也一同創辦斜躍智能，顯示具身智能賽道依然火熱。

千尋智能成立於2024年1月，核心定位為「機器人通用大腦構建者」，並非傳統硬件製造商。主要業務方向為通用具身大模型研發。值得注意的是，千尋智能近期剛剛完成了近人民幣20億元融資，30天內已累計融資人民幣30億元。突顯資本近期頻繁挹注。

千尋智能擁有華麗股東群，包括寧德時代、京東、小米、華為等產業鏈巨頭早已入局其股東陣容，形成了「頂級財務投資+全產業鏈資源」的豪華股東結構，為其後續發展築牢了資金與資源壁壘。

目前機器人行業最大挑戰在於數據的採集，千尋智能的亮點在於採取「多樣性數據」為核心推進Scaling（數據規模化）路線。每日經濟新聞報導，該公司現已累計獲取超20萬小時的多類型真實交互數據（覆蓋互聯網視頻、遙操作、可穿戴採集等維度），預計2026年數據總量將突破100萬小時。

另一方面，千尋智能也正實現場景落地，千尋智能3月與京東正式簽署戰略合作協議，自研的Moz機器人已全面接入京東MALL智慧零售場景；千尋智能「小墨」機器人於2025年底在寧德時代中州基地電池產線落地，負責EOL（生產線終端測試）與DCR（直流內阻測試）工序的高壓測試插頭插接等。

儘管市場存在機器人行業泡沫的疑慮，一方面行業「馬太效應」顯現，資金加速向頭部集中。多家公司正在推進上市進程：宇樹科技科創板IPO申請已明確獲上交所受理之外，智元機器人也已經完成股改並控股上緯新材，雲深處科技啟動上市輔導，樂聚智能、銀河通用、傅利葉智能等企業紛紛完成股改，行業或將迎來IPO集中爆發期。

而理想汽車也入局具身智能賽道，其旗下團隊成立的斜躍智能，由陳偉擔任董事長兼CTO、張驍任CEO。該公司成立於2026年2月，首輪融資由元璟資本和理想汽車共同投資，近期會完成工商變更。