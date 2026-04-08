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阿里巴巴組織再調整！執行長發布內部信 盼加速AI相關建設

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
科創板日報指出，阿里巴巴首席執行長吳泳銘近日發布內部信，宣布AI相關組織調整，包括新設立集團技術委員會，升級通義大模型事業部，加速AI建設。（路透）
科創板日報指出，阿里巴巴首席執行長吳泳銘近日發布內部信，宣布AI相關組織調整，包括新設立集團技術委員會，升級通義大模型事業部，加速AI建設。（路透）

大陸網路巨頭阿里巴巴首席執行長吳泳銘近日發布內部信，宣布AI相關組織調整，包括新設立集團技術委員會，升級通義大模型事業部，加速AI建設。

科創板日報報導，阿里巴巴集團於8日宣布AI相關組織架構調整，包括將通義實驗室升級為通義大模型事業部，由周靖人負責；李飛飛出任阿里雲首席技術長（CTO），專注阿里雲技術與AI雲基礎設施建設；吳澤明專注集團CTO職責，並負責集團業務技術平台及AI推理平台建設；淘寶閃購CEO職務由雷雁群接任。

同日，阿里巴巴還成立集團技術委員會，由吳泳銘擔任組長，成員包括周靖人、吳澤明及李飛飛，其中周靖人兼任首席AI架構師，李飛飛負責阿里雲技術以及AI雲基礎設施建設。吳澤明負責集團業務技術平台以及AI推理平台建設，並擔任技術委員會召集人。

IT之家指出，2026年是阿里AI加速發展的關鍵一年。從成立以「創造Token、輸送Token、應用Token」為核心目標的ATH事業群，到最新模型Qwen 3.6 Plus問鼎OpenRouter全球大模型週調用量冠軍，近期阿里在AI領域的新動作不斷。此調整意味著聚合優勢力量和資源，投入最關鍵戰場，顯示阿里已進入AI全面加速期。

此前，阿里巴巴3月中旬時宣布，集團將以AI代理（AI Agent）為核心，利用模型生成的Token支撐數位化工作，並透過ATH事業群整合通義實驗室、MaaS業務線、千問、悟空及AI創新事業部，覆蓋基礎模型研發、模型服務平台及企業與個人端AI應用。其中，通義事業部負責「創造Token」，MaaS負責「輸送Token」，其他事業部負責「應用Token」，面向B端及C端市場。

同時，阿里巴巴亦推出企業級AI代理平台「悟空」，定位B端AI原生工作平台，將模型能力深度融入企業工作流。第一財經指出，吳泳銘在內部信中強調，大量數位化工作將由數以百億計的AI代理支撐，這些代理以Token為運行單位，成為人類與數位世界交互的主要載體。

第一財經分析，阿里以Token整合AI版圖，而非單純模型或算力，顯示公司正從技術探索轉向商業落地。伴隨字節豆包長期「頂流」及「龍蝦」爆火，阿里加速AI代理落地競爭。「模型即產品」論點正在退場，阿里更看重「模型 + AI代理」作為走向通用人工智慧（AGI）的路徑。

路透分析指，OpenClaw爆紅促使大陸科技巨頭加速推出消費者與企業AI代理產品，全天候執行決策並消耗Token，改變消費級AI經濟模式。阿里巴巴計劃降低Token成本，推動大規模應用，並整合淘寶、支付寶、阿里雲等B端商業服務進入AI代理產品布局。

大陸 淘寶 阿里

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