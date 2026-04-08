國際金價大漲重回4,800美元 大陸金飾克價漲破6,800元

美國與伊朗初步同意為期兩周的停火，雙方各自宣稱勝利。受此消息刺激，國際金價大幅上漲，中國大陸多家金飾品牌同步上調足金價格，每克普遍突破1,470元人民幣（單位下同，約新台幣6,804元）。

界面新聞指出，大陸黃金飾品價格對比顯示，多家黃金珠寶品牌公布的境內足金首飾價格較昨日大幅上調。4月8日，老鳳祥足金飾品克價，由前一日的人民幣1,435元上調至1,470元，一夜漲35元；周生生足金飾品價格由每克1,434元上調至每克1,471元，上漲37元；老廟黃金報價每克1,485元，單日漲49元。

央視財經稱，截至4月8日上午10時，國際黃金期貨漲幅超過3%，報4,828.4美元/盎司；現貨黃金略跌0.45%，報4,810.7美元/盎司。受此影響，大陸金飾價格同步上調。

星媒《聯合早報》指，美國和伊朗初步同意停火兩周，原油暴跌，提振黃金價格上漲。黃金價格8日早上一度上漲3.1%，突破每盎司4,850美元。截至上午10時，現貨黃金價格稍有回落至每盎司4,817.34美元，仍上漲2.4%。

澳洲激石集團有限公司（Pepperstone）策略師阿西里（Ahmad Assiri）說，金價突破4,800美元反映風險的重新調整，並不代表徹底的轉變。這一上漲表明，市場目前對長期動盪的預期降低，同時與戰爭爆發前相比，黃金價格仍存在明顯折價。

他也說，短期內金價高度依賴政治局勢的發展。目前暫時停火的消息帶來一線生機，但十分脆弱。任何關於停火協議破裂的跡象，尤其是與荷莫茲海峽相關，都可能重新引發劇烈波動並增加下行風險。

另據中國商報，展望後市，國聯民生證券認為，「黃金長期上漲」的主趨勢未變。3月全球央行仍整體淨買入黃金，購金量達14.7噸，其中歐元區增持43.1噸，遠超土耳其、俄羅斯減持量；同時，美元信用長期弱化趨勢未逆轉，2025年美國政府槓桿率突破110%，歷史經驗顯示，即使核心經濟體大規模拋售黃金，金價仍多呈上漲趨勢。

華安期貨分析師曹曉軍表示，中長期來看，全球央行購金趨勢及公共債務對貨幣信用的影響，仍為金價提供支撐。展望2026年第二季，若國際油價上漲，美國通脹可能回升，美聯儲或暫緩降息，美元大概率維持震盪偏強，對金價形成階段性壓力，但中長期向上趨勢仍難逆轉。