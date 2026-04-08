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中東戰事衝擊景氣…香港3月PMI轉跌至49.3 七個月來首陷收縮

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
標普全球8日公布，香港3月採購經理指數（PMI）經季節調整後，由2月創下35個月高位的53.3回落至49.3，跌破50的景氣分界線，反映商業景氣重回緊縮區間，顯示香港3月營商景氣轉差。（中通社）
標普全球8日公布，香港3月採購經理指數（PMI）經季節調整後，由2月創下35個月高位的53.3回落至49.3，跌破50的景氣分界線，反映商業景氣重回緊縮區間，顯示香港3月營商景氣轉差。（中通社）

標普全球8日公布，香港3月採購經理指數（PMI）經季節調整後，由2月創下35個月高位的53.3回落至49.3，跌破50的景氣分界線，反映商業景氣重回緊縮區間，幅度雖輕微，但為去年8月以來首次轉弱，顯示香港3月營商景氣轉差。

綜合《信報》、《明報》等港媒報導，標普上述報告指，中東戰火對市場需求造成影響，產出與新增訂單同時縮減。3月新增訂單跌幅為9個月以來最大，結束了連續5個月的擴張期。業者透露，中東戰事衝擊消費信心、股市表現及客戶消費意願，進而影響銷情；至於3月的出口貿易，該月跌幅亦明顯，結束前4個月的擴張期。不過，來自大陸的訂單需求仍連續第6個月上升，惟升幅放緩，整體僅算溫和。

調查資料顯示，私營企業的通膨壓力進一步紓緩，整體投入成本升幅放緩至去年9月以來最低，而採購價格升幅回落至7個月低位；員工成本增長比上月擴大，但整體仍屬溫和。企業在3月將售價調整步伐放慢，加幅為5個月以來最小。

另外，受整體投入成本與銷售價格的升幅減慢，通膨壓力隨之降溫，但因加上預期供應商可能大幅加價影響，企業積極採購，繼而推高庫存水準，採購庫存累積幅度為9個月以來最大。3月採購活動較上月頻繁，擴張速度為近3年最快。就業人數增加，幫助減輕業務積壓，這也是自去年12月以來首次

不過，業者對未來展望轉趨保守。調查顯示，企業對未來一年業務看法較上月更加看淡，3月的悲觀情緒為去年7月以來最差，多家受訪公司認為，中東戰火將持續對全球市場造成影響。

標普全球市場財智經濟研究部副總監費德絲（Annabel Fiddes）表示，企業反映中東戰火衝擊市場需求，使香港私營企業3月的產出與新增訂單同時緊縮，有別於今年首兩月的穩健增長。她指出，客戶信心及消費力道減弱，導致本地與出口訂單需求承壓，惟來自中國內地的銷售仍維持擴張。

費德絲並稱，通膨壓力持續降溫，尤其採購價格回落較為明顯；但戰爭可能干擾市場及供應鏈運作，多家企業預期供應商將調漲價格，因而在3月增加採購、補充庫存。此外，原本處於回升轉折點的商業信心，因企業預期未來數月需求疲弱，再度轉弱並進一步進入緊縮區間。

通膨 香港 標普

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