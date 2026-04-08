快訊

用8226組手機門號洗出2642個LINE帳號 一年詐8千萬刑事局抓12人

伊朗「人肉盾牌」護電廠畫面曝！美伊停火後 民眾1招急防政府清算

全文／鄭麗文中山陵談話數度哽咽 提「中華民國」盼種下和平種子

聽新聞
0:00 / 0:00

不再侷限「購屋專用」？陸逾50個城市 今年首季調整公積金政策

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
澎湃新聞指出，據不完全統計，今年第1季大陸已有超過50個城市調整，包括提高貸款額度、放寬貸款次數及拓寬提取用途，覆蓋租房、裝修、物業費、取暖費、加裝電梯及家庭互助等多場景。聯合報系資料照
澎湃新聞指出，據不完全統計，今年第1季大陸已有超過50個城市調整，包括提高貸款額度、放寬貸款次數及拓寬提取用途，覆蓋租房、裝修、物業費、取暖費、加裝電梯及家庭互助等多場景。聯合報系資料照

大陸多地今年以來持續優化公積金政策。據不完全統計，今年第1季大陸已有超過50個城市調整，包括提高貸款額度、放寬貸款次數及拓寬提取用途，覆蓋租房、裝修、物業費、取暖費、加裝電梯及家庭互助等多場景。

澎湃新聞報導，2026年第一季，大陸全國已有超過50個城市對住房公積金政策進行調整和優化，範圍涵蓋貸款額度、貸款次數限制以及提取使用場景的擴展。這些政策調整旨在降低居民購房門檻及住房成本，並拓寬公積金的使用用途。

易居研究院指出，自2026年「政府工作報告」提出「深化住房公積金制度改革」後，大陸全國各地迎來公積金政策密集調整期。今年第一季，包括山西太原、福建福州、遼寧瀋陽、四川遂寧、浙江杭州、甘肅蘭州、廣東深圳、四川成都、江蘇徐州、湖北武漢等城市均調整了公積金政策。

在貸款額度方面，上海、杭州等城市大幅提高家庭公積金貸款上限。上海首套住房貸款最高額度達人民幣240萬元（含補充公積金），購買符合條件的綠色建築可上浮15%，多孩家庭再上浮20%，最高可達人民幣324萬元；杭州家庭最高額度提高至人民幣180萬元，各項上浮政策可疊加70%，貸款上限最高可達人民幣306萬元；成都自3月25日至12月31日期間，繳存人新購住房申請公積金貸款時，若名下無未結清公積金貸款，即可提出申請，不受次數限制。

中指研究院指，住房公積金由於貸款利率低於商業貸款（首套五年以上貸款利率2.6%，2025年四季度新發放商業性個人住房貸款利率為3.06%），多地提高貸款額度及支持首付款提取，有助降低居民購房成本，促進購房需求釋放。

近期，多地同時進一步拓寬公積金提取使用範圍。深圳支持支付契稅，蘇州支持支付物業管理費，福建支持支付裝修費與購買車位，一些城市則可用於支付取暖費、加裝電梯及家庭互助等。徐州新政自4月1日起支持提取公積金支付購房契稅、住宅專項維修資金、物業費與暖氣費，並可用於重大疾病醫療支出；成都則加大重大疾病提取支持力度，繳存人及直系親屬患重大疾病時，可提取公積金全部可用餘額支付醫療費用，提取頻次不受限制。

上海易居研究院副院長嚴躍進表示，本輪政策調整的核心特徵，在於公積金正在突破傳統「購房專用」限制，轉向覆蓋居住全生命周期的「民生保障」工具。傳統公積金政策主要聚焦於刺激購房交易，而目前政策正轉向覆蓋居民「購、租、修、養」全居住生命周期的綜合性保障平台。這一轉變，既降低住房居住或持有成本，也擴大了政策的普惠性。

廣東 上海 人民幣

延伸閱讀

兩岸快遞／人行連17月增持黃金 結構性趨勢不變

經濟日報社論／社宅政策應以興建為主

大陸力推替代跨境支付體系 分析：人民幣使用規模或被低估

房市低迷買家資不抵債 陸國有銀行試圖出手緩解風險

相關新聞

不再侷限「購屋專用」？陸逾50個城市 今年首季調整公積金政策

大陸多地今年以來持續優化公積金政策。據不完全統計，今年第1季大陸已有超過50個城市調整，包括提高貸款額度、放寬貸款次數及拓寬提取用途，覆蓋租房、裝修、物業費、取暖費、加裝電梯及家庭互助等多場景。

能源安全引發儲能需求 大陸央企、國企跑步進場

在地緣政治引發的能源安全議題疊加低碳轉型趨勢，儲能正成為當前火爆話題，一方面大陸儲能企業海外訂單規模及增速亮眼，出海邏輯已從單一產品外銷，邁向產能、技術、標準協同輸出的深度全球化升級，中東、拉美等新興市場，更是成為全球儲能增長的新動能；另一方面，大陸央國企也積極入局，平均一天成立一家公司。

巴拿馬港口爭議升溫 長和子公司對馬士基啟動仲裁與索償

香港長江和記實業旗下巴拿馬港口公司（PPC）與巴拿馬政府、航運巨頭馬士基之間的港口爭議持續延燒。港媒報導，在巴拿馬政府接管港口後，PPC已正式對馬士基啟動仲裁程序，並同步推進對巴拿馬政府的法律追索行動。

陸鈉電池產業化加速推進 迎規模化應用元年

大陸自然科學最高學術機構中國科學院（中科院）成功開發出一種具有自保護功能的可聚合不燃電解質（PNE），全球首次在鈉離子電池中實現徹底阻斷熱失控，兼具寬溫耐壓性能。專家指出，鈉電池產業化將加速推進，2026年或迎規模化應用元年。

人民幣中間價創三年新高 7日上調75點 態度偏向維持強勢

人民幣對美元中間價昨（7）日報6.8854，上調75點，創2023年4月25日以來近三年新高，顯示官方在匯率態度上偏向維持強勢貨幣。分析指出，目前市場不確定性高，在中東戰爭明顯緩和前，美元可能保持偏強，非美貨幣整體承壓，但人民幣仍相對具韌性。

陸國企攻儲能 一天開一家公司

在地緣政治引發的能源安全議題疊加低碳轉型趨勢，儲能正成為當前火爆話題，大陸儲能企業海外訂單規模及增速亮眼。另一方面，大陸央企、國企也積極入局，平均一天成立一家公司。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。