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巴拿馬港口爭議升溫 長和子公司對馬士基啟動仲裁與索償

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
香港長江和記實業旗下巴拿馬港口公司（PPC）近日公布，已就巴拿馬港口公司之貨櫃碼頭被接管後續之事件，正式對馬士基啟動仲裁程序。（路透）
香港長江和記實業旗下巴拿馬港口公司（PPC）近日公布，已就巴拿馬港口公司之貨櫃碼頭被接管後續之事件，正式對馬士基啟動仲裁程序。（路透）

香港長江和記實業旗下巴拿馬港口公司（PPC）與巴拿馬政府、航運巨頭馬士基之間的港口爭議持續延燒。港媒報導，在巴拿馬政府接管港口後，PPC已正式對馬士基啟動仲裁程序，並同步推進對巴拿馬政府的法律追索行動。

港媒《明報》指出，長和旗下巴拿馬港口公司發聲明，已就巴拿馬港口公司之貨櫃碼頭被接管後續之事件，正式對馬士基啟動仲裁程序。有關仲裁程序乃基於一份長期合約，訂明巴拿馬港口公司於巴拿馬之港口貨櫃碼頭的專屬營運安排，並透過巴拿馬港口公司一系列營運設施及資料，促進雙方以協作方式發展業務。

聲明指，馬士基違背該合約，並與巴拿馬政府站在同一陣線，配合針對巴拿馬港口公司的國家行動，透過安排新營運商接管碼頭，謀求取代巴拿馬港口公司。

《明報》提到，「早已廣受非議的是」，2月23日，巴拿馬政府以行政手段將巴拿馬港口公司逐出營運體系，強行接管貨櫃碼頭，並就巴爾博亞港碼頭與一家與馬士基聯屬、並已使用巴拿馬港口公司之營運設施及資料之新營運商，簽訂特許經營合約。

另，港媒《香港01》指出，這次對馬士基所啟動之仲裁程序將於倫敦進行。巴拿馬港口公司向馬士基提出之索償，屬獨立於、且不影響巴拿馬港口公司就巴拿馬政府違反合約及損害投資者權益之行為，而對巴拿馬政府持續採取之追究行動。巴拿馬港口公司將積極推進以仲裁程序向馬士基索償，以及對巴拿馬政府提出的申索，並保留其他一切權利及追索權。

據公開資料，長和旗下和記港口（HPH）早於2月已警告馬士基，若其旗下APM Terminals或相關方在未經同意下接手或營運巴爾博亞港及克里斯托瓦爾港碼頭，將構成損害並面臨法律追索。據悉，巴拿馬港口公司此前已於2月依據特許經營合約及國際商會仲裁規則，對巴拿馬政府提起仲裁。

另，從財報來看，截至去年12月底的2025年度財報，長和淨利潤118億港元，低於分析師預估的217億港元。業績受非現金損失影響較大，全年營收為5,073億港元，上年同期為4,767億港元。　

巴拿馬 法律 馬士基

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