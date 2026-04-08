大陸AI指數 全球排第二

英國觀察家報（The Observer UK）發布全球AI指數（Global AI Index），評比93國在創新、應用與投資表現。結果顯示，美國與中國大陸持續主導全球AI競爭，而且大陸正逐步縮小與美國的差距。

台灣整體表現排名第16，在基礎設施與政府策略表現較佳，但人才、產業化與商業生態仍相對落後。

英國觀察家報日前發布全球AI指數，對93個國家的人工智慧發展進行分析，並依其在創新、應用實施與投資方面的人工智慧能力進行評分。

調查顯示，美國與中國大陸正主導全球人工智慧競賽，與過往數據進行比較，中國大陸正逐步縮小差距。今年全球AI指數排名前五名分別是美國、中國、新加坡、英國和韓國。

細看各國在不同指標的表現，台灣排名最高的指標包括基礎設施、政府策略以及運作環境。但人才、產業化、商業生態和研究等指標分數則相對較低。

美國則橫掃人才、基礎設施、研究、產業化、商業生態和規模（Scale，衡量國家的人工智慧絕對實力）等數項指標，相對弱項則是運作環境。