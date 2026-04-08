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人民幣中間價創三年新高 7日上調75點 態度偏向維持強勢

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

人民幣對美元中間價昨（7）日報6.8854，上調75點，創2023年4月25日以來近三年新高，顯示官方在匯率態度上偏向維持強勢貨幣。分析指出，目前市場不確定性高，在中東戰爭明顯緩和前，美元可能保持偏強，非美貨幣整體承壓，但人民幣仍相對具韌性。

中國人民銀行（大陸央行）會參考各銀行報價，於交易日開盤前公布人民幣中間價。根據規定，人民幣即期匯率（在岸價）將在中間價的上下2％區間浮動。中間價不僅對匯市升貶具有關鍵指引，也是人行匯率政策的重要窗口。

路透引述市場人士分析，目前市場不確定性仍明顯，在戰爭緩和前，美元可能保持偏強，高油價也會持續壓制美國聯準會的降息節奏，非美貨幣整體承壓，但人民幣仍相對韌性。

中金公司外匯團隊最新周度觀點稱，本周除了關注美伊局勢外，還應重點關注美國通膨等經濟數據，若通膨壓力上升，美國聯準會不急於降息的預期或進一步得到強化，美元可能繼續獲得支撐。人民幣則受益於較強的外匯市場韌性，或有望繼續表現平穩。

此外，大陸正加大力度開發其跨境支付系統。全球支付系統SWIFT數據顯示，人民幣在全球支付占比僅排名第四至第六，但大陸官方稱已為全球第三大支付貨幣。分析指出，因愈來愈多跨境交易透過中國跨境支付系統CIPS完成，導致實際使用規模被低估。

人民銀行數據顯示，2024年CIPS處理交易總額達人民幣175兆元，年增超過40%。

大陸 美國 美國聯準會

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