陸鈉電池產業化加速推進 迎規模化應用元年

大陸自然科學最高學術機構中國科學院（中科院）成功開發出一種具有自保護功能的可聚合不燃電解質（PNE），全球首次在鈉離子電池中實現徹底阻斷熱失控，兼具寬溫耐壓性能。專家指出，鈉電池產業化將加速推進，2026年或迎規模化應用元年。

大陸一家專注於鈉離子電池研發與生產的中科海鈉總經理李樹軍表示，鈉離子電池的成本正在快速下降，鋰電池則有所上升，兩者價格區間將實現交匯和重疊，時間點落在明年。

機構認為，2026年鈉電池在寧德時代等龍頭企業的引領下有望加速導入市場。

鈉離子電池（SIBs）是一種使用鈉離子作為電荷載體完成充放電工作的二次電池。 相較於鋰電池，鈉電池具有資源豐富、開採成本低、耐低溫、快充和倍率性能好等優勢。

同時，鈉電池也作為鋰電池的重要補充，組成結構較為相似，主要包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜、集流體等。

中國科學院物理研究所胡勇勝團隊6日在《自然·能源》發表成果稱，該團隊成功開發出一種具有自保護功能的可聚合不燃電解質（PNE），全球首次在安時級鈉離子電池中實現徹底阻斷熱失控，當電池溫度異常升高至150°C以上時，PNE會自動由液態固化為致密屏障，猶如在電池內部築起一道「智慧防火牆」，徹底切斷熱失控的傳播路徑。

值得一提的是，這一突破並未犧牲電池的高性能表現。該電池兼具極好的寬溫性能（-40℃到60℃）和耐高壓穩定性（>4.3V），且材料均為成熟的工業化產品，具備極高的產業化競爭優勢。

科技日報報導稱，這一成果刷新了人們對電池安全的認知，為鈉離子電池在電動汽車、重型卡車、大規模儲能等領域的商業化落地奠定了堅實基礎。

2026年鈉離子電池在動力電池領域的商用落地喜訊不斷：寧德時代1月發布首款應用於輕型商用車的量產鈉離子電池；全球首款鈉電量產乘用車2月亮相並計劃今年上市。

博鈉新能源投資人民幣6.2億元的一期年產2GWh鈉離子電池項目3月底在哈爾濱建成投產。

東莞證券最新研報中指出，2026年龍頭電池企業的鈉電池業務有加速推進之勢，鈉電池有望正式邁入規模化應用元年，產業規模擴張前景可期。前瞻性布局鈉電池產業鏈核心環節的企業有望率先分享行業成長紅利。建議關注鈉電池產業化進度領先的電池製造商及其關鍵材料供應商。

大陸電池巨頭寧德時代近日在第14屆儲能國際峰會暨展覽會（ESIE 2026）上，以「鈉鋰雙星打造全場景儲能解決方案」為主題，首次展出儲能鈉離子電池，循環壽命超1.5萬次，相關儲能產品能夠覆蓋2小時到8小時的大型儲能以及AIDC儲能應用場景。今年內將實現商業化落地。