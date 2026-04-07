北京新規 外國政府、個人損及大陸產供鏈將遭反制

中國國務院今天公告實施「國務院關於產業鏈供應鏈安全的規定」，宣布建立「產業鏈供應鏈安全調查制度」，國務院有關部門將針對損害中國產供鏈安全的外國、組織及個人展開調查，採取反制措施，且中國境內的組織、個人應執行有關反制措施。

這項規定還要求，任何組織、個人若違法展開與產供鏈有關的資訊蒐集活動，有關部門會依法採取相應處理措施。

新華社報導，中國國務院總理李強日前簽署國務院令，並在今天公布這項規定，並同步實施。

報導指出，「國務院關於產業鏈供應鏈安全的規定」旨在防範中國產供鏈安全風險，提升產供鏈韌性和安全水準，維護中國經濟社會穩定和國家安全。

據報導，這項規定共有18條，主要規定內容為：

一、明確產供鏈安全工作原則。規定產供鏈安全工作要貫徹「總體國家安全觀，統籌發展和安全」，統籌國內國際，推進高水準對外開放，促進全球產供鏈穩定暢通。並明確中國官方要引導產供鏈「合理有序布局」，加強產供鏈領域國際合作，支持關鍵領域核心技術攻關，促進產供鏈「高質量發展」。

二、建立健全產供鏈安全制度措施。建立健全中國產供鏈安全工作機制。規定國務院有關部門和省、自治區、直轄市政府產供鏈安全工作有關職責。加強關鍵領域產供鏈安全保障，建立健全資訊共享、風險監測預警、風險防範、應急管理制度，維護中國關鍵領域的原物料、技術、設備、產品等的生產與流通穩定、持續運行。

三、規定反制措施和域外適用。針對外國、國際組織、組織、個人損害中國產供鏈安全者，建立「產業鏈供應鏈安全調查制度」，中國國務院有關部門可據此開展「產供鍵安全調查」，並採取反制措施。中國境內的組織、個人應執行有關反制措施。而任何組織、個人若違法展開與產供鏈有關的資訊蒐集活動，有關部門將依法採取相應處理措施。