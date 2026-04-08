機器手精摘嫩芽 陸茶葉擴智能產線

清明前後，大陸不少地方迎來採茶高峰。從生態種植到茶旅融合，各地湧現出一系列新場景、新變化。當前，中國茶產業鏈規模已超1兆人民幣。

中通社報導，透過衛星視角看春茶季的產業升級圖景。從雲南普洱景邁山，到福建武夷山燕子窠，再到四川雅安，一行行翠綠的茶樹鋪展在山坡上，茶農們穿梭於茶樹間，嫻熟地採摘鮮嫩茶青。

茶園呈現出一派生機盎然的春茶採收景象。採摘後，茶農將新採的鮮葉鋪展在傳統民居的青瓦屋頂上，利用竹編簸箕進行晾曬。在湖南宜章茶園，遊客可以採茶、製茶、住茶宿、品茶宴。休閒觀光的農文旅融合發展模式，讓茶農走出一條鄉村振興之路。

在浙江遂昌黃沙腰鎮的茶園，一款可手持的小型仿人工採茶機成了新農具，機械手輕輕一梳，嫩芽便精準落入袋中，又快又穩。在江蘇無錫，一條第四代智能化生產線正滿負荷運轉，產能可覆蓋萬畝茶園。

央視引述江蘇省農業科學院茶產業研究院副院長熊昊明表示：原有的製茶師化身為質量督導員，將他們多年的製茶經驗通過數字農業工程師的雙手，移植到智能生產線中。