六月將決賽…陸世足商機 網銷量估增5成

二○二六年世界盃足球賽決賽將於六月舉行，有中國商家表示，去年世足賽預賽期間，中國的球衣賣家已經歷一輪爆單，預計決賽周開始後將迎來第二輪爆單，並預計此屆世足賽期內線上銷量較上屆增長近百分之五十，線下銷量增長約百分之三十。

據第一財經四日報導，從事足球相關產品生產十年的廣東球衣賣家陳寧（化名）表示，世足賽相關產品的銷售周期長達一年，自去年五月陸續收到訂單，去年十月出現第一波高峰，當時工廠連續加班半個月，有時需要加班至凌晨兩、三時才能處理好當天的貨品。

陳寧表示，隨著決賽周日子愈來愈近，他接到了不少大單，其中一位美國客戶先後兩次下單，購買超過六萬件。陳寧估算，相較於上屆世足賽，此次世足賽周期內線上銷量增長近百分之五十，線下銷量增長約百分之三十。陳寧表示，雖然世足賽期間銷量可能爆發性增長，但更希望銷量長遠可穩定增長。上屆世足賽後其公司繼續發展中東市場，希望此屆世足賽後北美和拉美市場也可持續增長。

義烏金尊獎盃獎牌負責人陳顯春預計，世足賽決賽周開賽時，周邊產品如鑰匙扣、徽章將迎來新一輪訂單小高峰。團隊正在為後續訂單做準備，包括提前設計和打樣。

陳顯春表示，美加墨世足賽的訂單增長明顯，線下銷量比上一屆世足賽增長百分之三十，線上銷量則增長約百分之六十。很多老客戶選擇直接在線上下單，也有新客戶專程飛到義烏溝通。

本色智庫執行院長張周平表示，隨著世足賽小組賽、淘汰賽推進，針對黑馬球隊、晉級球隊的追加訂單將爆發。特別是決賽周前後，訂單或將達到峰值。

中國體育用品業聯合會的數據顯示，二○二五年體育用品業全年出口二八一點六三億美元。義烏海關的統計數據顯示，二○二五年前七個月，義烏體育用品及設備出口總額達六十七點八億美元，年增百分之十六點八；其中對美國、加拿大、墨西哥這三個世足賽主辦國的出口額為十八點八億美元，年增百分之十。