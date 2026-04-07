能源安全引發儲能需求 大陸央企、國企跑步進場

在地緣政治引發的能源安全議題疊加低碳轉型趨勢，儲能正成為當前火爆話題，一方面大陸儲能企業海外訂單規模及增速亮眼，出海邏輯已從單一產品外銷，邁向產能、技術、標準協同輸出的深度全球化升級，中東、拉美等新興市場，更是成為全球儲能增長的新動能；另一方面，大陸央國企也積極入局，平均一天成立一家公司。

今年以來，大陸多家儲能廠宣佈在海外簽約設廠，而歐洲市場成為熱門地：海辰儲能3月與西班牙政府完成意向書簽署，計劃投資約4億歐元，建設一座大型電池與儲能系統製造工廠；陽光電源2月宣布將在歐洲投資建設首座製造工廠，總投資2.3億歐元；中創新航與葡萄牙政府完成投資合約簽約，規劃建設鋰電池工廠，總投資20.67億歐元。海辰儲能跟中創新航公司分別在2027年與2028年投產。

在中東、東南亞、非洲等新興市場，包括陽光電源、楚能新能源分別跟挪威、埃及有合作計畫；美國市場方面，隆基綠能被曝聯合精控能源，與美國鋰電池供應商NeoVolta成立合資公司NeoVolta Power,LLC，並計劃在美國佐治亞州彭德格拉斯投建電池儲能系統生產基地。

科創板日報報導，眺遠影響力研究院院長高承遠認為，以太陽能光電企業為例，其通過海外建廠、光儲一體化和布局高端化產品等方式提升溢價能力；鋰電企業則加速「產能出海」，通過本地化生產和資本運作等降低相關貿易壁壘風險。

另一方面，大陸央國企正加速入局搶商機，據電池中國網統計，僅2025年一年，由央國企新組建或出資參與投建的儲能相關企業就超過390家，累計註冊資金突破人民幣500億元。其中，大陸國家電網成立的儲能子公司數量最多，達54家；其次是國家能源集團，成立了44家的儲能子公司；中廣核、華能集團、華電集團也分別有41家、37家、36家；中煤集團、中國能建、中國石油、大唐集團、國家電投、華潤、中國電建等企業的儲能子公司數量在15-30家之間。