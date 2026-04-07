大陸油價連6漲 上海加油站現排隊車潮

美、以對伊朗戰事推升原油價格，中國油價連6漲。上海最新一波油價漲勢較前次趨緩，以92號汽油為例，調漲後每公升最高零售價人民幣8.86元（約新台幣40元），漲幅約3.87%。

中國油價每10個工作日調整一次，今年共計有25個調整日，最新一個公告調整日為7日。

中國國家發改委7日宣布油價上漲、繼續調控。國家發改委表示，國際市場原油價格大幅震盪，為減緩油價上漲帶來的衝擊，繼續調控成品油價格，7日24時（8日凌晨0時）起，汽、柴油（標準品）價格每公噸應分別調漲人民幣800元、770元；調控後實際調漲420元、400元。

中國各省汽油、柴油最高零售價略有不同。

上海發改委7日發布「關於車用汽、柴油價格的通知」，宣布將於7日24時起上調油價，92號汽油每公升最高零售價8.86元、95號汽油每公升最高零售價9.43元、0號柴油每公升最高零售價8.58元。

上海市前次（3月23日午夜12時起）油價調整漲幅達12%，這波漲幅明顯縮減。

上海市這波油價調整將使92號汽油每公升最高零售價從8.53元上漲0.33元，漲幅約3.87%、95號汽油從9.07元上漲0.36元，漲幅約3.97%、0號柴油從8.24元上漲0.34元，漲幅約4.13%。

上海市一處加油站在7日晚間6時左右可見車輛排隊等加油，現場工作人員表示，下班時間加上油價調漲前夕有加油排隊車潮，「這是肯定的啊」。中國油價今年以來已經6連漲，下一次油價調整公告日為21日。