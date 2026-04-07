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李強通話澳洲總理：願進口澳方更多優質產品

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國務院總理李強7日下午與澳洲總理艾班尼斯通電話時表示，中方願與澳方保持高層交往，共同維護多邊主義、自由貿易，並提到中方願進口澳方更多優質產品。圖為去年7月李強（右）在北京人民大會堂與艾班尼斯舉行第十輪中澳總理年度會晤。新華社
大陸國務院總理李強7日下午與澳洲總理艾班尼斯通電話時表示，中方願與澳方保持高層交往，共同維護多邊主義、自由貿易，並提到中方願進口澳方更多優質產品。圖為去年7月李強（右）在北京人民大會堂與艾班尼斯舉行第十輪中澳總理年度會晤。新華社

新華社報導，大陸國務院總理李強7日下午與澳洲總理艾班尼斯通電話時表示，中方願與澳方保持高層交往，共同維護多邊主義、自由貿易，並提到中方願進口澳方更多優質產品，雙方要加快雙邊自貿協定審議和升級討論，並深化綠色經濟合作。

中澳每年輪流舉行總理年度會晤，去年7月由艾班尼斯先後訪問上海、北京、四川成都等地。艾班尼斯去年11月接受英國天空電視台（Sky News）訪問時表示，李強將在2026年訪問澳洲，行程可能包括造訪澳洲中部著名景點巨岩烏魯魯（Uluru）。李強上一次訪問澳洲是在2024年6月。

根據新華社報導，李強7日與艾班尼斯通電話時表示，當前國際局勢變亂交織，世界經濟受到地緣動盪、保護主義等持續衝擊。中澳互為重要合作夥伴，應當把準兩國關係的正確方向，努力營造和維護良好氛圍，鞏固雙邊關係與合作向好勢頭。

李強說，中方願同澳方落實好大陸國家主席習近平去年與艾班尼斯達成的重要共識，保持高層交往，加強溝通協調，築牢政治互信，深化互利合作，共同維護多邊主義、自由貿易，為兩國發展增添更多動能，為地區和世界提供更多穩定性。

李強指出，中澳經貿合作具有很強的內生動力，從長遠看還有巨大潛力。大陸「十五五」時期將堅持擴大內需這個戰略基點，大力提振消費，促進居民消費率明顯提高，持續釋放市場需求。他表態指，「大陸大市場將始終向世界開放。中方願進口澳方更多優質產品」，同澳方一道推動雙邊貿易不斷擴容提質，支持兩國企業按市場原則開展合作，促進互利共贏。

李強又說，雙方要加快雙邊自貿協定審議和升級討論，為兩國合作提供更優制度保障。他也提到，中澳綠色合作大有可為，中方願同澳方加強優勢互補，深化清潔能源、新能源汽車、儲能、減碳等領域合作，攜手壯大綠色經濟發展動能。

據報導，艾班尼斯表示，澳洲政府始終致力於發展穩定、成熟和富有建設性的對華關係。當前國際形勢下，澳中關係穩健發展尤為重要。澳方長期堅持「一個中國政策」，願同中方加強高層往來，拓展貿易、投資、礦業、清潔能源、人文等領域交流合作，本著相互尊重精神妥善管控分歧，推動澳中全面戰略夥伴關係發展。

艾班尼斯也說，他期待前往大陸出席2026年亞太經濟合作（APEC）領導人非正式會議。澳方願同中方加強多邊溝通協調，應對全球性挑戰，促進世界和平穩定發展。

習近平 新華社 大陸 李強

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