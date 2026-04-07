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中國黃金儲備連續17個月增加

中央社／ 上海7日電

中國人民銀行（央行）最新統計資料顯示，截至今年3月底，中國黃金儲備7438萬盎司，連續17個月增加。

最新統計資料顯示，截至今年3月底，中國黃金儲備7438萬盎司，較2月底7422萬盎司增加16萬盎司。中國人民銀行從2024年11月開始增持黃金，已經連續17個月增持。

中國國家外匯管理局7日最新統計資料顯示，截至今年3月底，中國外匯存底規模3兆3421.23億美元，較2月底規模3兆4278.07億美元減少856.84億美元，降幅約2.5%。

中國國家外匯管理局表示，受到全球宏觀環境、主要經濟體貨幣政策與預期等因素影響，美元指數上漲，全球主要金融資產價格下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用導致外匯存底規模下降。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬在澎湃新聞7日報導中表示，油價上漲導致通貨膨脹預期升溫，市場押注美國聯準會（Fed）加息，在高利率維持更久、避險資金回流等支撐下，美元指數延續走強態勢。受到資產價格變化與匯率波動綜合影響，3月底外匯存底規模有所下降。

溫彬認為，在油價衝擊全球產供鏈背景下，中國新能源製造、全產業鏈等優勢彰顯。中國經濟運作整體平穩，高質量（品質）發展取得新成效，可為外匯存底規模保持一定的基本穩定。

美國聯準會 匯率 中國人民銀行

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