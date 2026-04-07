中國黃金儲備連續17個月增加

中東戰爭引發的能源衝擊讓各國措手不及，美媒報導，與美國不同，中國多年來一直在未雨綢繆，為此類危機做準備，對中國「不得不服」。此外，美以聯手對伊朗開火，北京當局至今並未針對美以兩國直言批判，有英媒分析稱，「中方非常清楚：永遠別在對手犯錯時打斷他」。

2026-04-07 14:28