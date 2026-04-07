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陸外匯存底回落 人行連17月增持黃金

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
受匯率折算和資產價格變化等因素影響，大陸外滙儲備回落，結束連續7個月升勢。（中新社）
受匯率折算和資產價格變化等因素影響，大陸外滙儲備回落，結束連續7個月升勢。（中新社）

受匯率折算和資產價格變化等因素影響，大陸外匯存底回落，結束連續七個月升勢。不過，中國人民銀行（大陸央行）持續增持黃金，已連續17個月加碼。

分析指出，在地緣政治風險升高下，官方部門黃金購買的結構性趨勢並未發生改變，預計人行購金量只會逐漸放緩。

人行公布，3月底，外匯存底3兆3421億美元，較2月末下降857億美元，降幅為2.5%。黃金方面，大陸央行連續17個月增持黃金，3月末黃金儲備為7,438萬盎斯，按月增加16萬盎斯。

大陸外管局表示，3月，受全球宏觀環境、主要經濟體貨幣政策及預期等因素影響，美元指數上漲，全球主要金融資產價格下跌。外匯折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模下降。

大陸外管局稱，大陸經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展取得新成效，為外匯儲備規模保持基本穩定提供支撐。

自2025年8月起，大陸外匯存底連續增長。去年8月到12月，外匯存底分別增長299.19億美元、165.04億美元、46.85億美元、30.29億美元、114.97億美元，今年1月增加412.09億美元、2月增加287.29億美元，3月增加287億美元。

人行增持黃金始於2024年11月，其中在2025年全年，大陸黃金儲備增加了86萬盎司。在先前連續18個月增持黃金後，央行2024年5月開始暫停增持黃金，當年11月重新出手增持。

陸媒「華爾街見聞」指出，自伊朗局勢惡化以來，黃金經歷劇烈波動，黃金市場參與者關心大陸央行是否正在拋售黃金，而後瑞銀在研報指出，官方部門黃金購買的結構性趨勢並未發生改變，央行仍將是黃金的淨買家，預計央行購金量只會逐漸放緩。

瑞銀 大陸 黃金

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