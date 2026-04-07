大陸豬價創8年新低 官媒籲科學看待「菜比肉貴」

近日中國豬肉價格跌至8年新低，中國媒體今日刊文呼籲科學看待「菜比肉貴」現象，市場上蔬菜供給充足，主要是豬肉供給過剩碰上需求淡季，才產生這一現象。

中國經濟日報今日刊文指出，最近，豬肉價格「格外親民」。數據顯示，3月第4週，全國生豬價格為每公斤人民幣10.68元（約新台幣47.7元），年減29.8%，創下近年新低；豬肉價格為每公斤21.52元，年減17.8%。有少數品種蔬菜價格比普通豬肉貴，有人概括為「菜比肉貴」。

文章指出，在不少已開發國家，蔬菜普遍比豬肉貴。並且不是所有蔬菜價格都比豬肉貴，無論是批發還是零售，當前全國蔬菜平均價格遠低於豬肉價格。

文章續指，「菜比肉貴」是生豬價格週期性波動與蔬菜價格品種性、季節性波動的結果。這雖是結構性現象，卻也並不罕見。當前，市場上蔬菜供給充裕、品種繁多，沒有脫銷斷檔，3月第4週，農業農村部監測的28種蔬菜全國平均批發價每公斤4.82元，較前一週下降1.2%，年漲0.4%。

文章指出，「菜比肉貴」焦點主要是豬肉價格較低。原因是供應充足遭遇需求淡季。從豬週期角度看，豬價探底態勢已經延續一段時間，本輪週期低位運行時間有所拉長。

值得注意的是，生豬價格持續走低，加上飼料價格上漲，使養殖端承受雙重擠壓，從2025年10月開始全行業虧損。文章呼籲養殖場戶，要堅決淘汰產仔少、效益低的落後母豬，「主動將虛高產能降到合理區間，要理性看待行情，因時順勢出欄」。

新加坡聯合早報指出，中國商務部、國家發展改革委和財政部，2日宣布近期開展第二批中央儲備凍豬肉收儲工作，計劃收儲1萬噸符合國家標準的凍豬瘦肉。這是繼3月首輪收儲後，中國官方一個月內二度出手，以緩解豬價下跌壓力。