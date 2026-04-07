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大陸油價再調升 95號汽油每公升將漲破台幣42元

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸汽柴油將再度調升，恐又引發排隊加油潮。（歐新社）
大陸汽柴油將再度調升，恐又引發排隊加油潮。（歐新社）

中東戰事導致國際市場原油價格持續上漲，大陸繼3月23日調整成品油價格後，再進行年內第六次連續上調。自4月7日24時起，大陸汽、柴油（標準品）價格每噸再上調人民幣420元、400元。儘管大陸官方再度調控壓低漲幅，95號汽油每公升仍升破人民幣9元大關，來到9.13元（合約新台幣42.42元）左右。。

據大陸國家發改委，根據現行價格機制計算，本次汽、柴油最高零售價格每噸應分別上調人民幣800元、770元，為減緩國際油價上漲對國內的衝擊，國家繼續對成品油價格採取調控措施。調控後，汽、柴油最高零售價格每噸少漲人民幣380元、370元，折合92號汽油每升少漲人民幣0.31元，0號柴油每升少漲人民幣0.32元。

大陸國家發改委表示，原油加工企業要組織好成品油生產和調運，確保市場穩定供應，嚴格執行國家價格政策。各地相關部門要加大市場監督檢查力度，嚴厲查處不執行國家價格政策的行為序。

針對這則消息，有大陸網友在微博上表示，還好政府出手調控價格，「雖然還是貴，但至少沒那麼心疼」，但也有人擔心稍晚加油站就會出現排隊車潮，另有網友觀察到，自從油價上漲後，不少人上下班都改成搭公車。

大陸油價每10個工作日調整一次，上一次調整公告日為3月23日，當時汽、柴油價格（標準品）每噸分別應上調人民幣2,205元、2,120元，經政府調控後實際上調人民幣1,160元、1,115元。油價上調導致大部分地區的92號汽油已經漲到每公升人民幣8.55元（合約新台幣39.72元）以上，95號汽油也漲到每公升人民幣9.13元（合約新台幣42.42元）左右，進入9元時代。

與台灣相比，台灣中油公司4日宣布，自6日凌晨零時起至4月12日晚上12時止，汽、柴油價格皆不予調整，合計各吸收6.8及8.8元。最新價格分別為92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。

此前已有分析指出，大陸在7日公告油價上漲機率大。隆眾資訊成品油分析師劉炳娟分析，從供應端來看，中東衝突目前沒有實質性緩和跡象，供應風險持續增強。

受油價上漲的影響，摩根士丹利輕微調低中國今年經濟增長預測，由此前預測的4.8%下調至4.7%。大摩在報告中指出，這是該公司在亞洲地區進行的增長率預期下調的最小幅度之一，反映大陸能源互替性，以及在通脹起點較低背景下的政策靈活性。

大陸 中東戰事 人民幣

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