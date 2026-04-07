大陸4月7日午夜起調漲油價 官方調控吸收約48%漲幅

美伊戰爭導致全球油價大漲，中國官方也針對成品油價格（油品零售價格）採取補貼調控。中國發改委今天表示，中國國內汽、柴油價格每公噸本應分別調漲人民幣800元（約新台幣3718元）及770元，經過調控，今天午夜12時起將分別調漲420元及400元。

依官方上述宣布計算，中國今天午夜起的汽油價格漲幅將由官方吸收47.5%，柴油則吸收48.1%。

中國國家發改委表示，自3月23日中國國內成品油價格調整（實為調漲）以來，國際市場原油價格大幅震盪。為減緩國際油價上漲對中國國內的衝擊，官方繼續對成品油價格採取調控措施。

中國國家發改委要求，中石油、中石化、中海油等3家公司及中國其他原油加工企業，要組織好成品油生產和調運，確保市場穩定供應，嚴格執行「國家價格政策」。

中石油、中石化、中海油為中國國營石化企業龍頭，在中國一向被並稱為「三桶油」。

中國國家發改委同時下令，各地相關部門要加大市場監督檢查力度，嚴厲查處不執行國家價格政策的行為，維護正常市場秩序。

中國國家發改委上次宣布調漲油價是在3月23日，當天午夜12時起，中國國內汽油、柴油價格每噸分別調漲人民幣1160元及1115元。而本應調漲的金額為2205元及2120元。中國媒體當時報導，上述調漲是中國2013年現行油價調整機制實施以來的首次調控。