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大陸力推替代跨境支付體系 分析：人民幣使用規模或被低估

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國正加大力度開發替代型跨境支付系統，相關舉措被視為要減少對美元主導通路的依賴。（路透）
中國正加大力度開發替代型跨境支付系統，相關舉措被視為要減少對美元主導通路的依賴。（路透）

大陸正加大力度開發其跨境支付系統。全球支付系統SWIFT數據顯示，人民幣在全球支付占比僅排名第4至第6，但大陸官方稱已為全球第3大支付貨幣。分析指出，因愈來愈多跨境交易透過中國跨境支付系統CIPS完成，導致實際使用規模被低估。

全球跨境支付最主要的金融資訊傳輸系統「SWIFT」（環球銀行金融電信協會）的月度數據顯示，2025年人民幣在全球支付中佔比排名僅位列第四至第六位。

然而，中國人民銀行行長潘功勝去年6月表示，按全口徑計算，人民幣已成為全球第三大支付貨幣。中國人民銀行數據顯示，2024年CIPS處理交易總額達人民幣175萬億元，年增超過40%。

香港《南華早報》指出，西方傳統統計之所以可能低估人民幣在全球支付中的實際地位，是因為越來越多人民幣跨境交易透過中國跨境支付系統CIPS，而SWIFT完成，因此西方數據無法完整反映人民幣的真實使用規模。

經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰認為，隨著替代支付體系的出現，SWIFT將不再能精準反映國際支付狀況。透過CIPS及其他雙邊結算安排完成的支付交易，基本不在SWIFT的監測範圍內，因該網絡無法收錄未使用其資訊傳輸基礎設施的交易。

徐天辰進一步指出，人民幣在SWIFT統計數據中的比例是升是降，或許已不再重要。

渣打銀行大中華及北亞區首席經濟學家丁爽表示，隨著中國投入建設自身跨境支付基礎設施，傳統統計指標或將越來越難以全面統計以人民幣計價的交易規模。

中國正加大力度開發替代型跨境支付系統，包括近期對CIPS業務規則實施八年來首次重大更新，從主要聚焦人民幣計價支付，目前似乎正推動該系統轉型為支持多幣種結算及其他境外支付渠道的全球平台。相關舉措被視為要減少對美元主導通路的依賴。

人民幣 中國人民銀行 大陸

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