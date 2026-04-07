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房市低迷買家資不抵債 陸國有銀行試圖出手緩解風險

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國房地產市場持續低迷，多家國有銀行試圖透過提供房貸寬限期等方式降低房市風險。（歐新社）
大陸國房地產市場持續低迷，多家國有銀行試圖透過提供房貸寬限期等方式降低房市風險。（歐新社）

大陸國房地產市場持續低迷，房價下跌導致數百萬筆房貸出現「資不抵債」的房貸倒掛情形，增加銀行和屋主的損失風險，多家國有銀行試圖透過提供房貸寬限期等方式降低房市風險。

彭博引述知情人士報導，大陸多家國有銀行已主動聯繫資金緊張的借款人，並向他們提供長達兩年的房貸還款寬限期。一些銀行正與客戶合作，幫助尋找房屋買家，而非宣布違約並收回房產。

知情人士表示，大陸各地地方法院已放慢受理房貸違約案件的速度，以減少法拍案件數量，部分地區甚至限制銀行提起房貸違約訴訟的數量。

相關舉措顯示大陸地方機構正努力控制房地產低迷造成的損失，不過也引發質疑，雖然違約不斷上升，但大型銀行住房貸款不良率一直維持在1%左右，引發官方數據是否反映問題真實狀況的討論。

陸媒近日報導稱，大陸銀行個人住房貸款餘額呈現下降趨勢。數據顯示，2024年，大陸國有六大行個人住房貸款減少了人民幣6,200億元，2025年全年淨減少約人民幣7,100億元，減幅進一步擴大。

實際上，隨著大陸房地產市場低迷已進入第5年，此前房市熱潮期間，買家紛紛舉債買房，但房價下跌後陷入尷尬處境。

據私部門數據，北京、上海等大城市的房價已較高點下跌超過三分之一，跌幅遠大於官方數據。較落後地區房價下跌更嚴重。目前已有數百萬戶房貸處於「負資產」狀態，即貸款金額高於房屋市值。

據彭博行業研究估計，價值人民幣數千億元的房貸可能處於負資產狀態。瑞銀估計，到2027年，中國可能有330萬套住宅資不抵債，以住宅作抵押的按揭貸款和商業貸款可能造成高達人民幣2,320億元的損失。

上海 人民幣 大陸

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