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人民幣中間價創近3年新高 分析：市場不確定性下仍具韌性
人民幣對美元中間價7日報6.8854，上調75點，創2023年4月25日以來新高。分析指出，目前市場不確定性仍明顯，在中東戰爭明顯緩和前，美元可能保持偏強，非美貨幣整體承壓，但人民幣仍相對韌性。
中國人民銀行會參考各銀行報價，於交易日開盤前公布人民幣中間價。根據規定，人民幣即期價格將在中間價的上下2％區間波動。中間價不僅對匯市升貶具有關鍵指引，也是人行匯率政策的重要窗口。
中國人民銀行貨幣政策委員會2026年第一季度例會指出，今年以來宏觀政策更加積極有為，貨幣政策保持適度寬鬆，強化逆周期和跨周期調節，綜合運用多種貨幣政策工具。外匯市場供求基本平衡，人民幣匯率雙向浮動，在合理均衡水平上保持基本穩定。
路透引述市場人士報導，目前市場不確定性仍明顯，在戰爭明顯緩和前，美元可能保持偏強，高油價也會持續壓制美國聯準會的降息節奏，非美貨幣整體承壓，但人民幣仍相對韌性。
中金公司外匯團隊最新周度觀點稱，本周除了關注美伊局勢外，還應重點關注美國通膨等經濟數據，若通膨壓力上升，美國聯準會不急於降息的預期或進一步得到強化，美元可能繼續獲得支撐。人民幣則受益於較強的外匯市場韌性，或有望繼續表現平穩。
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