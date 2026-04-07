快訊

國道1號內湖段混凝土車連環撞4車 小貨車駕駛命危5人送醫

伊朗最高領袖神隱1個月現況曝光！傳「恐與哈米尼同葬宗教聖城」

下班記得帶傘！2縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

價格戰薄利多銷 比亞迪等5大廠合計淨利年減16%

中央社／ 台北7日電

中國大型車企的獲利能力正在下降，日媒統計比亞迪等5家車企2025財年財報，合計淨利潤年減16%，為COVID-19爆發的2020財年以來首次減少。價格戰導致汽車「薄利多銷」是主因。

日經中文網報導統計5家銷量超過100萬輛、截至4月4日可連續5年以上比較業績的車企，包括比亞迪、上海汽車、吉利汽車、長城汽車、廣州汽車。

5家中國車企2025財年的合計銷售額增長7%，達到約人民幣2.12兆元（約新台幣9.8兆元），淨利潤減少16%，降至約600億元。銷售額連續5個財年增長，但成長放緩。3家車企出現最終利潤下降或虧損。

報導引述中國汽車工業協會的統計顯示，2025年新車銷量（含出口）比2024年增長9%，達3440萬輛。然而據乘用車行業協會高管彙整的數據顯示，2025年中國乘用車的平均銷售價格為17萬元，較2024年下降8%。這也與「以舊換新」政策下，低價車型補貼受益較大，銷量增加有關。

報導指出，在中國汽車過度競爭，又面臨生產成本上升、銷售價格下滑的壓力下，整體呈現「薄利多銷」的狀態，擠壓了各企業的盈利空間。

其中最大車企比亞迪的淨利潤下降19%，降至326億元，時隔3個財年出現下滑。占銷售額6成的國內業務的毛利率僅為17%，低於海外業務的19%。由於電動車（EV）的價格競爭加劇，低價車型的銷量增加，比亞迪乘用車的平均單價連續3個財年下降。

民營汽車企業浙江吉利控股集團旗下的吉利汽車控股也出現下滑，每輛車銷售額年減8%。

國有車企廣州汽車集團出現最終虧損87億元（上一財年為盈利8億元），這是自2010年在香港上市以來首次陷入虧損。銷量為172萬輛，年減14%。其中，與本田的合資業務銷量下滑是主要原因之一。

國有車企上汽集團整體盈利能力也在下滑，主因為合資業務的產能過剩。公司銷量為450萬輛，較2018財年的高峰下滑了近4成。為消化過剩產能，上汽集團正在推進工廠重組。

報導指出，除了銷售競爭之外，新技術研發的成本負擔也在持續增加。中國各車企一直在開發EV快速充電、駕駛輔助、智慧座艙等技術。比亞迪2025年財年的研發費用年增9%，達到579億元，增至5年前的8倍。

2026年中國車企面臨更加嚴峻的挑戰，除了經濟停滯外，新能源汽車購置稅減半的政策變更也產生負面影響，1至3月比亞迪新車銷量年減3成。中國汽車工業協會預計，2026年中國新車銷量（含出口）僅年增1%，整體呈現停滯態勢。在國內市場趨於飽和的情況下，中國大型車企將增長希望寄託於開拓海外市場。

本田 廣州 COVID-19

延伸閱讀

大陸清明連假消費成績單出爐 零售餐飲日均銷售額年增2.4%

2026世足賽掀商機 中國賣家預計銷量增50%

特斯拉回神 歐洲掛牌激增

相關新聞

紐時稱中國多年來一直為能源危機做準備 「不得不服」

中東戰爭引發的能源衝擊讓各國措手不及，美媒報導，與美國不同，中國多年來一直在未雨綢繆，為此類危機做準備，對中國「不得不服」。此外，美以聯手對伊朗開火，北京當局至今並未針對美以兩國直言批判，有英媒分析稱，「中方非常清楚：永遠別在對手犯錯時打斷他」。

世足賽效應／「義烏製造」爆單 美國客一次掃6萬件球衣

隨著2026年美加墨世界盃賽程出爐，賽事氣氛愈發濃厚，而遠在數千公里外的中國製造業者已率先進入「決賽周」。大批中國賣家早在去年預選賽期間已迎來首輪爆單，有工廠需連續半個月加班至凌晨；隨著正賽臨近，業界預計本月底將開啟第二波高峰。有廣東球衣賣家透露，近期接獲美國客戶單筆超過6萬件的訂單，其中墨西哥風格商品佔比高達七成，顯示「義烏製造」正全面橫掃北美市場。

大陸力推替代跨境支付體系 分析：人民幣使用規模或被低估

大陸正加大力度開發其跨境支付系統。全球支付系統SWIFT數據顯示，人民幣在全球支付占比僅排名第4至第6，但大陸官方稱已為全球第3大支付貨幣。分析指出，因愈來愈多跨境交易透過中國跨境支付系統CIPS完成，導致實際使用規模被低估。

房市低迷買家資不抵債 陸國有銀行試圖出手緩解風險

大陸國房地產市場持續低迷，房價下跌導致數百萬筆房貸出現「資不抵債」的房貸倒掛情形，增加銀行和屋主的損失風險，多家國有銀行試圖透過提供房貸寬限期等方式降低房市風險。

巴基斯坦拓香港經濟走廊 推動恢復直航 籌備發行點心債

香港是全球最大型的離岸人民幣中心，吸引不少境外機構在香港發行以人民幣計價債券（俗稱點心債）。巴基斯坦駐港總領事謝赫表示，部分巴基斯坦機構正籌備在港發行點心債，或投資人民幣相關金融產品，或採用人民幣作為支付結算貨幣，加強兩地在「中巴經濟走廊」上的經貿合作。

人民幣中間價創近3年新高 分析：市場不確定性下仍具韌性

人民幣對美元中間價7日報6.8854，上調75點，創2023年4月25日以來新高。分析指出，目前市場不確定性仍明顯，在中東戰爭明顯緩和前，美元可能保持偏強，非美貨幣整體承壓，但人民幣仍相對韌性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。