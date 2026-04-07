價格戰薄利多銷 比亞迪等5大廠合計淨利年減16%

中國大型車企的獲利能力正在下降，日媒統計比亞迪等5家車企2025財年財報，合計淨利潤年減16%，為COVID-19爆發的2020財年以來首次減少。價格戰導致汽車「薄利多銷」是主因。

日經中文網報導統計5家銷量超過100萬輛、截至4月4日可連續5年以上比較業績的車企，包括比亞迪、上海汽車、吉利汽車、長城汽車、廣州汽車。

5家中國車企2025財年的合計銷售額增長7%，達到約人民幣2.12兆元（約新台幣9.8兆元），淨利潤減少16%，降至約600億元。銷售額連續5個財年增長，但成長放緩。3家車企出現最終利潤下降或虧損。

報導引述中國汽車工業協會的統計顯示，2025年新車銷量（含出口）比2024年增長9%，達3440萬輛。然而據乘用車行業協會高管彙整的數據顯示，2025年中國乘用車的平均銷售價格為17萬元，較2024年下降8%。這也與「以舊換新」政策下，低價車型補貼受益較大，銷量增加有關。

報導指出，在中國汽車過度競爭，又面臨生產成本上升、銷售價格下滑的壓力下，整體呈現「薄利多銷」的狀態，擠壓了各企業的盈利空間。

其中最大車企比亞迪的淨利潤下降19%，降至326億元，時隔3個財年出現下滑。占銷售額6成的國內業務的毛利率僅為17%，低於海外業務的19%。由於電動車（EV）的價格競爭加劇，低價車型的銷量增加，比亞迪乘用車的平均單價連續3個財年下降。

民營汽車企業浙江吉利控股集團旗下的吉利汽車控股也出現下滑，每輛車銷售額年減8%。

國有車企廣州汽車集團出現最終虧損87億元（上一財年為盈利8億元），這是自2010年在香港上市以來首次陷入虧損。銷量為172萬輛，年減14%。其中，與本田的合資業務銷量下滑是主要原因之一。

國有車企上汽集團整體盈利能力也在下滑，主因為合資業務的產能過剩。公司銷量為450萬輛，較2018財年的高峰下滑了近4成。為消化過剩產能，上汽集團正在推進工廠重組。

報導指出，除了銷售競爭之外，新技術研發的成本負擔也在持續增加。中國各車企一直在開發EV快速充電、駕駛輔助、智慧座艙等技術。比亞迪2025年財年的研發費用年增9%，達到579億元，增至5年前的8倍。

2026年中國車企面臨更加嚴峻的挑戰，除了經濟停滯外，新能源汽車購置稅減半的政策變更也產生負面影響，1至3月比亞迪新車銷量年減3成。中國汽車工業協會預計，2026年中國新車銷量（含出口）僅年增1%，整體呈現停滯態勢。在國內市場趨於飽和的情況下，中國大型車企將增長希望寄託於開拓海外市場。