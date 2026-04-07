世足賽效應／「義烏製造」爆單 美國客一次掃6萬件球衣

隨著2026年美加墨世界盃賽程出爐，賽事氣氛愈發濃厚，而遠在數千公里外的中國製造業者已率先進入「決賽周」。大批中國賣家早在去年預選賽期間已迎來首輪爆單，有工廠需連續半個月加班至凌晨；隨著正賽臨近，業界預計本月底將開啟第二波高峰。有廣東球衣賣家透露，近期接獲美國客戶單筆超過6萬件的訂單，其中墨西哥風格商品佔比高達七成，顯示「義烏製造」正全面橫掃北美市場。

據第一財經報導，來自廣東的球衣賣家陳寧從事足球用品生產已有10年。她指出，與上一屆卡達世界盃亞洲訂單較多不同，今屆美加墨世界盃的訂單主要來自美洲。陳寧表示，銷售周期長達一年，去年10月已達到第一波高峰，當時工廠需連續加班半個月處理貨物，「義烏製造」正全面橫掃北美市場。

陳寧預計，第二波高峰將在本月底開始，並在6月小組賽開賽時達到頂峰。為此，他自今年1月起已陸續上架帶有國家元素的新品，目前已有15個熱銷款。其中，一位美國客戶先後兩次下單，總量超過6萬件，且追加訂單中墨西哥風格商品佔七成。陳寧分析，這反映墨西哥市場的快速增長，以及美國城市對墨西哥元素的偏好。

除了球衣，世界盃周邊產品亦供不應求。義烏金尊獎杯獎牌負責人陳顯春介紹，不同品類的交付時間有所區別。體積大、空運貴的獎杯類商品已於年前集中出貨；而體積小、方便空運的鑰匙扣、徽章及冰箱貼等，目前正持續收到老客戶的追加訂單，且多以「大力神杯」為設計元素。許多大力神盃的設計元素。

報導引述數據指，本屆世界盃的訂單增長明顯，線上渠道銷量較上屆增長約60%，線下則增長30%。陳顯春認為，「義烏製造」的優勢在於成熟的操作體系、可靠的品質及交期，不少外國客戶更會專程飛往義烏溝通產品開發建議。

此外，AI技術的應用成為中國賣家提升競爭力的關鍵，有業者透露，AI已被廣泛應用於產品設計、市場調研、AI翻譯及製作產品鏈結等方面。陳寧直言：「在我們行業，商家基本上都在使用，如果不使用就會被淘汰。」