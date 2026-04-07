陸前女首富、中國紫檀女王陳麗華辭世 享壽85歲

富華國際集團7日公告，富華國際集團榮譽主席、中國紫檀博物館館長陳麗華，因病醫治無效，於2026年4月5日在北京逝世，享壽85歲。

訃告稱，陳麗華以遠見與魅力創立富華國際集團，鑄就企業輝煌；作為僑界代表，赤誠報國，積極投身國家建設；作為文化守護者，畢生致力於紫檀藝術的保護與傳承，傾力創辦中國紫檀博物館及橫琴分館，為弘揚中華優秀傳統文化作出了不可磨滅的貢獻。

目前富華國際集團官網已轉為黑白頁面，以表達對陳麗華的哀悼；北京僑商會也在7日發表訃告與悼念。

網上消息稱，陳麗華1941年4月出生於北京頤和園的滿族家庭，其母系家族和慈禧太后一樣同為葉赫那拉氏。

1970年代末期，陳麗華移居香港，1988年成立富華國際集團有限公司，1990年代初開始進軍大陸、特別是北京的房地產市場，主要以高級飯店、會所、公寓、購物中心、物業大廈為主。

陳麗華90年代初期拿到臨近天安門廣場的一塊土地，興建著名的「長安大廈」。項目落成後，陳麗華將大廈的6層樓規劃為「長安俱樂部」，成為北京第一家五星級高檔私人商業會所，也是中國頂級的會員制俱樂部，李嘉誠、鄭裕彤、郭炳湘等華人富豪都是其名譽理事。

陳麗華曾任第八至十二屆大陸全國政協委員、第十一及十二屆全國政協港澳台僑委員會副主任。

陳麗華曾被視為房地產女王、紫檀女王、大陸「最富有女性之一」，2016年她首次成為《2016胡潤女富豪榜》中國女首富，並長年位居胡潤女富豪榜前五名。受大陸房地產市場近年持續低迷影響，去年《2025胡潤女企業家榜》顯示，陳麗華身價減少人民幣80億元，排名降至第11位。

陳麗華一生熱愛紫檀，1999年在北京設立「中國紫檀博物館」，是中國首家冠上「中國」的私人博物館。圖為2016年5月6日，由陳麗華監製的「紫檀及陰沉木製正陽門」在中國紫檀博物館廣場亮相。（中新社）