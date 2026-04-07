紐時稱中國多年來一直為能源危機做準備 「不得不服」

中東戰爭引發的能源衝擊讓各國措手不及，美媒報導，與美國不同，中國多年來一直在未雨綢繆，為此類危機做準備，對中國「不得不服」。此外，美以聯手對伊朗開火，北京當局至今並未針對美以兩國直言批判，有英媒分析稱，「中方非常清楚：永遠別在對手犯錯時打斷他」。

紐約時報6日報導，中國長期以來一直關注地緣政治危機。在特朗普政府第一任期時，中國就開始加大對地緣政治危機的應對投入，加倍努力確保能源安全。

報導指出，中國已經儲備了愈來愈多的石油，同時大力發展太陽能、風能和水電等可再生能源，對成品油、柴油和汽油的需求正在下降。中國還加倍推進自力更生，通過技術進步，逐步減少工廠大規模生產對外國原材料的依賴。

中國長期以來一直將工業視為國家安全戰略的基礎。自川普首次就任美國總統後，中國進一步強化了這一做法，包括建立本土產業，加強其在資源和供應鏈上的全球主導地位。

「你可以看到更多的自上而下的產業政策，」香港大學亞洲環球研究所所長鄧希煒說，「中央政府對發展某些戰略性行業給予更多指導，中國認為這些行業需要加強，以免被西方強國控制。」

報導稱，早在2004年，中國就建立了緊急石油儲備以應對供應危機的擔憂。同時，中國一直專注於解決其對外國能源和原材料的依賴問題。

中國仍是全球最大的石油和天然氣買家，其四分之三的石油依賴進口。但在電動化努力後，中國對於成品油、汽油和柴油的需求已連續兩年下降，專家預測中國的石油和天然氣消費已達到峰值。

20世紀90年代，中國需要杜邦、殼牌和巴斯夫等外國化工公司設立工廠來供應化學品。近年來，中國公司已主導了全球大部分化學品供應。例如，全球四分之三的聚酯和尼龍是在中國生產的。

另外，英國「經濟學人」日前發文稱，多名中國外交、政策研究人士和學者認為，這場戰爭是美國的一次嚴重失誤，而中方方面保持克制，是因為他們非常理解拿破崙的一句話——「永遠別在對手犯錯時打斷他」。在中方眼中，這場戰爭將加速美國的衰落。

許多中國觀察者的判斷是，美國之所以對伊朗發動打擊，是因為其自身實力正在衰退，因而採取外部行動進行反應。這種狀態類似19世紀的英國：強大的軍事展示與缺乏清晰的目標和克制形成對比。川普無視專家建議，一會兒發布激進威脅，一會兒又出現撤軍討論。這種缺乏戰略性的決策，使美國面臨失敗的風險。

「經濟學人」稱，這場戰爭也將加劇依賴美國的國家的不安，即他們會認為其盟友不僅變得不再可靠，自身還要為其冒進政策付出高昂的能源與原材料成本，這可能會讓亞洲國家更加謹慎，避免得罪中國。