陸券商薪酬結構曝光 有人去年領到7000萬元

中國大陸近年來嚴格規範國有金融機構高層薪酬，不過在港股上市大陸券商近日陸續發布的年報顯示，去年依然有人薪酬突破人民幣千萬元，最高薪甚至達到約新台幣7,000萬元

陸媒「券商中國」報導，港股上市券商所披露資訊與大陸A股略有差異。港股上市券商需披露公司薪酬最高的五名員工的情況。以中信證券為例，2025年度薪酬最高的五位員工中，有一人薪酬位於人民幣1,501萬元（合約新台幣6,966萬元）到1,900萬元區間，其他四人則位於人民幣901萬元到1,500萬元之間。

中信證券稱，五位僱員均為境外子機構聘請的在地員工。

其他券商方面，中金公司五位最高薪酬者位於人民幣351萬元到700萬元區間；華泰證券五位最高薪酬者位於701萬元到1,000萬元區間；國泰海通五位最高薪酬者位於901萬元到1,300萬元。

對於非董監高員工領高薪度情況，有券商高層分析，多為業務部門的核心高階職位，例如完成標誌性大型項目的董事總經理（MD）。不過這種情況可遇不可求，往往很多年才能趕上一回，今年拿到高薪，明年可能就回歸常態。

值得注意的是，上述公司均提到，薪酬最高的五位員工中沒有一位是公司董事或監事，中國券商高層近年薪酬普遍降幅較為明顯。

Wind數據顯示，大陸27家可比數據上市券商中，21家管理層薪酬總額下滑，下滑券商佔比超過77%。最大降幅達到37.41%。

以中信證券為例，2025年中信證券董事長張佑軍薪酬為人民幣230萬元，其餘董監高薪酬多數位於150萬元以下。相較2023年，張佑軍薪酬為505萬元，其他董監高薪酬多數位於400萬元以上。

此外，2025年中信建投董事長劉成薪酬約人民幣148萬元，其餘董監高薪酬基本在120萬元左右。2023年時，中信證券董事長薪酬354萬元，其餘董監高薪酬多數都在300萬元以上。

「北京商報」報導，中國企業資本聯盟副理事長柏文喜認為，近年「限薪」要求持續發酵，金融央企背景的券商高管薪酬受窗口指導約束更嚴；遞延支付的機制下，高管績效薪酬普遍實行3-5年遞延，2025年發放的部分實際對應2022—2024年的業績相對低谷期；此外，監管要求高管薪酬與合規風控、長期業績綁定，短期利潤增長未必能立刻兌現為現金薪酬。