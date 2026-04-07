巴基斯坦拓香港經濟走廊 推動恢復直航 籌備發行點心債

香港是全球最大型的離岸人民幣中心，吸引不少境外機構在香港發行以人民幣計價債券（俗稱點心債）。巴基斯坦駐港總領事謝赫表示，部分巴基斯坦機構正籌備在港發行點心債，或投資人民幣相關金融產品，或採用人民幣作為支付結算貨幣，加強兩地在「中巴經濟走廊」上的經貿合作。

中央社引述港媒報導，謝赫另表示，巴方正全力推動恢復中斷多年的兩地直航，以促進雙邊貿易、方便探親，巴國機構也正籌備在香港發行人民幣計價債券、投資人民幣金融產品、採用人民幣作為支付結算貨幣等，加強兩地在「中巴經濟走廊」上的經貿合作。

他說，中企普遍透過香港投資巴基斯坦，但也有香港公司對參與投資相關項目感興趣。

根據中國人民銀行的數據，在2024年的中巴商品貿易中，人民幣結算額達到194億元（約28.1億美元），占貿易總額的23%。

謝赫表示，巴國機構正籌備在港發行人民幣計價債券，巴國企業也可能利用香港作為離岸人民幣中心的優勢，投資人民幣相關金融產品，或是在港採用人民幣作為支付結算貨幣，深化兩地金融互助。

他並透露，目前至少有一家巴基斯坦大型企業考慮赴港進行首次或第二上市。不過，由於香港交易所尚未認可巴基斯坦證券交易所，巴國企業必須先在其他符合資格交易所上市，才能符合在港二次上市的資格。

英國殖民時期，英軍曾聘用大量印度、巴基斯坦和尼泊爾人，部分南亞人在港定居下來，各自形成單一龐大社區。據統計，目前香港的巴基斯坦社區有4萬3000人，大概都是香港永久居民。

近幾年來，隨著香港當局積極拓展中東、東南亞和南亞的經貿關係，巴基斯坦與香港的關係逐漸獲得重視。與此同時，香港當局也一直加強協助南亞裔人士融入社會，促進他們的教育和工作機會。

此外，港媒報導，謝赫提到香港大學具多項優勢，包括英語授課、頂尖排名、豐厚獎學金、畢業後工作簽證等，加上香港特區政府提高非本地學生收生配額，每年吸引超過200名巴基斯坦學生赴港就學。目前共有約1000名巴國學生在港就讀，主修金融、資訊科技、工程及健康科學等學科。

「點心債」是指在香港（及其他離岸市場）發行、以人民幣計價的債券。因最初僅在香港發行，且相對於國際債券市場規模較小，如同「點心」小吃一般，故得此名。