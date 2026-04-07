陸清明連假電影票房跌2成 《陽光女子合唱團》表現平平

今年大陸清明假期票房表現低迷，數據顯示，大陸清明假期（4月4日-6日）全國電影票房收入年減近兩成。其中，在陸上映至今4天的《陽光女子合唱團》票房平淡，僅在檔期創收人民幣592萬元（合約新台幣2,749萬元）。

大陸國家電影專資辦數據顯示，清明假期全國電影票房收入人民幣3.05億元，年減19%。大陸電影產業資訊平台「貓眼專業版」顯示，假期觀影人次800.5萬，年減13.8%。

陸媒「財新網」報導，大陸清明檔期共有13部新片上映，與去年同期相比增加四部。假期放映總場次較去年增加4萬場，平均票價降低人民幣2元，但觀眾仍有所流失。

大陸的清明檔期是春節後第一個節假日檔期，一般以國產中小體量商業片和引進片為主。2021年至今，同檔期票房曾在2024年宮崎駿《蒼鷺與少年》帶動下達到人民幣8.42億元，近兩年穩定在人民幣3億元左右，屬歷史低位水平。

2022年至今，引進片連續五年成為清明檔期的冠軍，且皆為動畫電影，反映假期親子觀影消費帶動和動畫電影市場潛力。今年動畫電影《超級瑪利歐銀河電影版》以人民幣6,319萬元拿下清明假期檔期冠軍，票房佔比20.7%。

報導特別提及，4日上映的電影《陽光女子合唱團》票房平淡，僅在檔期創收人民幣592萬元。該片因在大陸微博宣傳使用「中國台灣地區」引發爭議。

大陸電影部落客「院線電影資料庫」6日在其微博表示，《陽光女子合唱團》在大陸試映加公映一共十多天，票房還是沒有起色，也沒有「出圈」的跡象，「曾經內地可以大賣特賣的『哭片』看來是不靈了」。他也在另一篇文點出，《陽光女子合唱團》在陸上映時有出現個別台詞及畫面修改。