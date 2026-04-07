AI融入殯葬 讓告別更有人情味

中國自古有「事死如事生」的葬俗。如今，ＡＩ技術的發展與應用，不僅幫助生者向逝者作最後告別，也賦予這一古老的理念以新的內涵。

新華社報導，「我們通過家屬提供的逝者照片定製化生成ＡＩ數字人，並製作微電影，在告別儀式上講述逝者的人生故事。」甘肅省蘭州福壽園公墓企劃負責人高曉霞說。

錯過最後一面，是壓在不少人心頭的憾事。隨著ＡＩ技術的廣泛應用，生者與逝者有了鄭重道別、彌補遺憾的虛擬機會。高曉霞介紹，從二○二五年開始，公墓依託ＡＩ技術，為逝者親屬提供ＡＩ數字（數位）人追思、老照片修復、人生微電影等服務，讓最後的告別更有人情味。

據了解，ＡＩ技術主要應用在下葬之前的告別儀式上。不久前，一位未能見到兒子最後一面的母親，在告別儀式上看著ＡＩ技術復原出親人的音容笑貌，不禁失聲大哭，鬱積的情緒得到了宣洩。

中國自古重視慎終追遠，隨著生活方式的變化，中國人寄託情思的具體方式也在相應改變。對於一個網民眾多、流動性大的人口大國而言，「雲祭祀」已成為現實需要。

從蘭州市殯儀館了解到，近年來殯儀館推廣「雲祭祀」服務，群眾利用微信小程式即可免費創建緬懷紀念館，實現生平編輯、線上獻花、留言追思等功能，以更加文明低碳的方式寄託哀思。