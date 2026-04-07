快訊

戰急氣缺…台電找麥寮燃煤電廠救援3個月 是否延長視中東戰況

春雷今將再響！鋒面過境全台壞天氣 中部以北慎防大雨開炸

旅遊陷阱！馬籍遊客來台旅遊網路找包車 惡司機欺人…求助無門

聽新聞
0:00 / 0:00

AI融入殯葬 讓告別更有人情味

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國自古有「事死如事生」的葬俗。如今，ＡＩ技術的發展與應用，不僅幫助生者向逝者作最後告別，也賦予這一古老的理念以新的內涵。

新華社報導，「我們通過家屬提供的逝者照片定製化生成ＡＩ數字人，並製作微電影，在告別儀式上講述逝者的人生故事。」甘肅省蘭州福壽園公墓企劃負責人高曉霞說。

錯過最後一面，是壓在不少人心頭的憾事。隨著ＡＩ技術的廣泛應用，生者與逝者有了鄭重道別、彌補遺憾的虛擬機會。高曉霞介紹，從二○二五年開始，公墓依託ＡＩ技術，為逝者親屬提供ＡＩ數字（數位）人追思、老照片修復、人生微電影等服務，讓最後的告別更有人情味。

據了解，ＡＩ技術主要應用在下葬之前的告別儀式上。不久前，一位未能見到兒子最後一面的母親，在告別儀式上看著ＡＩ技術復原出親人的音容笑貌，不禁失聲大哭，鬱積的情緒得到了宣洩。

中國自古重視慎終追遠，隨著生活方式的變化，中國人寄託情思的具體方式也在相應改變。對於一個網民眾多、流動性大的人口大國而言，「雲祭祀」已成為現實需要。

從蘭州市殯儀館了解到，近年來殯儀館推廣「雲祭祀」服務，群眾利用微信小程式即可免費創建緬懷紀念館，實現生平編輯、線上獻花、留言追思等功能，以更加文明低碳的方式寄託哀思。

微信 中國人

延伸閱讀

大陸昆明墓園在墓碑貼通知 向家屬催繳管理費引議

快閃投放…AI詐騙升級 打詐速度跟不上

讀家觀點／AI學會「討好」 是治理失靈的警訊

學者：祭祖蘊含文化傳承 難被線上祭拜取代

相關新聞

關稅震盪 廠商：陸生產基地仍難取代

路透六日報導，美國總統川普對中國大陸加徵關稅，雖意在打擊大陸製造業，但實際效果未如預期。一家位於東莞的電子製造商在經歷二○二五年關稅衝擊與供應鏈震盪後認為，大陸仍是難以取代的生產基地，前提是情勢不會出現過於劇烈的變化，儘管企業已開始布局產能外移。

大陸首部 重慶火鍋產業法5月上路

重慶市通過大陸首部火鍋產業地方性法規。「重慶火鍋產業發展促進條例」將於五月一日施行，涵蓋產值逾人民幣三千四百億元的火鍋全產業鏈。大陸官媒「經濟日報」六日指，此舉意在解決產業「大而不強」的問題。

AI融入殯葬 讓告別更有人情味

中國自古有「事死如事生」的葬俗。如今，ＡＩ技術的發展與應用，不僅幫助生者向逝者作最後告別，也賦予這一古老的理念以新的內涵。

盤點香港經濟 首季度股市活絡

香港特區政府財政司司長陳茂波五日發表網誌文章，對香港今年第一季度經濟情況進行盤點，股市出現回調但交易活躍，ＩＰＯ市場延續去年強勢，實體經濟也見改善，部分領域更出現顯著成績。

深圳無人車夜間配送 首開放

大公文匯網六日報導，深圳近日首度開放功能型無人車夜間路權，京東物流「獨狼」智能配送車率先在坪山至龍崗開通兩條跨區夜間配送線路，全長逾五十公里，象徵無人配送由日間試點邁向全天候運作。

陸儲能業喜迎春天 今年前二月境內招標與裝機量倍增

大陸儲能行業迎來景氣顯著升溫的「春天」，券商報告指出，今年前兩個月境內招標與裝機呈現倍數攀升，海外市場在2月亦獲得30個訂單，顯示海內外需求同步擴大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。