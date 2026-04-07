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盤點香港經濟 首季度股市活絡

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

香港特區政府財政司司長陳茂波五日發表網誌文章，對香港今年第一季度經濟情況進行盤點，股市出現回調但交易活躍，ＩＰＯ市場延續去年強勢，實體經濟也見改善，部分領域更出現顯著成績。

新華社報導，陳茂波表示，受外部因素拖累，一季度香港股市出現回調，恆生指數今年來下跌約百分之二，但交易活躍，首兩個月日均成交額超過二千六百億港元，按年升百分之十七。踏入三月，市況更為活躍，港股日均成交額超過三千億港元，較去年同期增加逾百分之八。這反映在不明朗形勢下，投資者增加在此配置資產，除了視香港為資金可靠避風港，也因大陸經濟穩定增長，以及大批優質企業來港上市，為他們提供大量投資機會。

同時，香港上市平台在人工智能等前沿科技發展的融資方面發揮關鍵功能，貢獻中國大陸的科技發展與現代化產業體系建設，也吸引全球資金朝這些未來產業匯集。截至三月二十七日，集資額已超過一○三○億港元，全球排行第一；連同後續融資等，籌資總規模約二三七○億港元。目前輪候來港上市的申請個案已超過五百宗。

陳茂波表示，最近香港再次被確認為全球三大國際金融中心之一，評分緊貼前兩位的紐約和倫敦，說明大陸經濟持續發展和北京對香港的強大支持是香港國際金融中心地位的最大底氣。另外香港實體經濟在第一季整體也見改善，部分領域更出現顯著成績。今年首兩個月商品出口貨值按年上升接近三成。零售市道復甦明顯，今年首兩個月零售總銷貨價值按年升百分之十一點八，連續第十個月增長，顯示消費信心逐步正面擴展。

港股 新華社 香港

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