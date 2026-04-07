快訊

戰急氣缺…台電找麥寮燃煤電廠救援3個月 是否延長視中東戰況

春雷今將再響！鋒面過境全台壞天氣 中部以北慎防大雨開炸

旅遊陷阱！馬籍遊客來台旅遊網路找包車 惡司機欺人…求助無門

聽新聞
0:00 / 0:00

深圳無人車夜間配送 首開放

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
深圳開放無人車夜間路權，京東物流「獨狼」智能配送車在坪山至龍崗開通跨區配送線路。圖為京東無人配送車。圖／取自新浪財經
深圳開放無人車夜間路權，京東物流「獨狼」智能配送車在坪山至龍崗開通跨區配送線路。圖為京東無人配送車。圖／取自新浪財經

大公文匯網六日報導，深圳近日首度開放功能型無人車夜間路權，京東物流「獨狼」智能配送車率先在坪山至龍崗開通兩條跨區夜間配送線路，全長逾五十公里，象徵無人配送由日間試點邁向全天候運作。

報導指，無人配送過去多限於白天運行，夜間車輛多處於閒置。隨著夜間路權開放，京東物流採取「白天末端配送、夜間跨區補貨」模式，同一車輛可在社區配送與倉間調撥之間切換，提升整體運力利用率。官方估算，夜間運營可使配送效率提升逾百分之三十，同時降低單次配送成本。

在實務應用上，夜間道路較為空曠，避開白天壅塞與限行問題，使配送效率與時效提升，行車風險也相對降低。隨著無人車二十四小時運作，配送員亦可從夜間駕駛等重複性工作中解放，轉向攬收與客戶服務等高附加價值環節。

技術方面，此次夜間運行須通過企業申報、交通影響評估與專班審查等程序，並針對低光環境進行嚴格測試。京東無人車已累計完成超百萬公里道路測試，搭載多傳感器融合系統，可在夜間辨識道路標線、號誌與障礙物，並透過平台即時回傳數據，形成營運監控閉環。

報導指，深圳過去一年已由單點試驗發展為跨區網絡，白天配送線路超過二千條，覆蓋全市七個行政區，成為大陸首個市域級無人配送網絡。此次夜間路權開放，意味自動駕駛應用由日間末端配送，進一步延伸至夜間跨區調度與多場景協同。

此外，無人配送的推進亦與深圳人工智慧產業發展密切相關。當地已建成大規模算力基礎設施與完整產業鏈，涵蓋晶片、感測器、演算法與整車系統，形成「一小時配套圈」的產業集群優勢。二○二五年深圳人工智慧核心產業營收約人民幣二千二百億元，相關企業超過二千六百家。

無人車 深圳

延伸閱讀

清明連假收尾...陸跨區流動量估8.4億人次 長三角客流最集中

下重陽橋車流混亂 北市將建公車專用道

避車彎成交通陷阱？苗栗優化人行道頻傳事故 學者籲強化辨識

深圳（廣東）開放無人車夜間路權 京東率先試行24小時物流

相關新聞

關稅震盪 廠商：陸生產基地仍難取代

路透六日報導，美國總統川普對中國大陸加徵關稅，雖意在打擊大陸製造業，但實際效果未如預期。一家位於東莞的電子製造商在經歷二○二五年關稅衝擊與供應鏈震盪後認為，大陸仍是難以取代的生產基地，前提是情勢不會出現過於劇烈的變化，儘管企業已開始布局產能外移。

大陸首部 重慶火鍋產業法5月上路

重慶市通過大陸首部火鍋產業地方性法規。「重慶火鍋產業發展促進條例」將於五月一日施行，涵蓋產值逾人民幣三千四百億元的火鍋全產業鏈。大陸官媒「經濟日報」六日指，此舉意在解決產業「大而不強」的問題。

AI融入殯葬 讓告別更有人情味

中國自古有「事死如事生」的葬俗。如今，ＡＩ技術的發展與應用，不僅幫助生者向逝者作最後告別，也賦予這一古老的理念以新的內涵。

盤點香港經濟 首季度股市活絡

香港特區政府財政司司長陳茂波五日發表網誌文章，對香港今年第一季度經濟情況進行盤點，股市出現回調但交易活躍，ＩＰＯ市場延續去年強勢，實體經濟也見改善，部分領域更出現顯著成績。

深圳無人車夜間配送 首開放

大公文匯網六日報導，深圳近日首度開放功能型無人車夜間路權，京東物流「獨狼」智能配送車率先在坪山至龍崗開通兩條跨區夜間配送線路，全長逾五十公里，象徵無人配送由日間試點邁向全天候運作。

陸儲能業喜迎春天 今年前二月境內招標與裝機量倍增

大陸儲能行業迎來景氣顯著升溫的「春天」，券商報告指出，今年前兩個月境內招標與裝機呈現倍數攀升，海外市場在2月亦獲得30個訂單，顯示海內外需求同步擴大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。