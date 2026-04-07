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大陸首部 重慶火鍋產業法5月上路

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
「重慶火鍋產業發展促進條例」將於五月一日施行。（新華社）
「重慶火鍋產業發展促進條例」將於五月一日施行。（新華社）

重慶市通過大陸首部火鍋產業地方性法規。「重慶火鍋產業發展促進條例」將於五月一日施行，涵蓋產值逾人民幣三千四百億元的火鍋全產業鏈。大陸官媒「經濟日報」六日指，此舉意在解決產業「大而不強」的問題。

近日，重慶市第六屆人民代表大會常務委員會第二十二次會議表決通過「重慶火鍋產業發展促進條例」。作為大陸首部火鍋產業地方性法規，該條例被視為推動地方特色產業走向法治化、升級轉型的實踐案例。

該條例將「重慶火鍋」明確定義為：「發源於重慶，運用獨特工藝炒製、熬製和調製底料，以麻辣鮮香為代表風味，展現巴渝飲食文化習俗的火鍋類型。」

報導指，目前重慶火鍋全產業鏈產值已超過人民幣三千四百億元，但仍面臨龍頭企業帶動不足、供應鏈體系不完善、標準化程度不足等問題。此次立法強調全產業鏈思維，涵蓋原料供應、生產加工、冷鏈物流與市場銷售，並著手建立產業標準、品牌及生態體系，期望將分散優勢整合為整體競爭力，推動火鍋產業由「自發生長」走向規範引領，從規模擴張邁向品質與效益提升。

報導分析，隨著特色產業發展進入瓶頸，各地逐漸由過去依賴資源條件與政策優惠，轉向以制度建設強化競爭力。除重慶外，江蘇、浙江等地亦正探索透過立法推動產業發展。透過法規明確產業定位、整合資源、規範市場並制度化扶持政策，已成為地方強化經濟競爭力的重要手段。

大陸 人民幣 火鍋

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