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港上季新房成交量 攀高

經濟日報／ 記者張鈺琪／綜合報導
香港第一季新房成交約6,300宗，創13年新高。（中新社）
香港第一季新房成交約6,300宗，創13年新高。（中新社）

香港房市明顯回溫，今年第1季新房成交量創近13年單季新高。中原地產的數據顯示，今年第1季香港新房市場一共約6,300宗成交，為2013年一手房新制實施以來同期新高。

統計顯示，今年首季新房買賣登記達5,373宗，總金額約港幣628億元（約新台幣2,556億元），年增幅分別達38%及94%。在市場升溫帶動下，大額投資客明顯增加，出現近年少見的「大手掃貨」現象。

據中原地產資料，截至3月20日，今年首季全港共有265宗「大手客」入市個案，涉及約695個住宅單位，總成交金額達港幣71.3億元（約新台幣290億元），相關交易占整體新房市場逾一成。其中更有買家一次購入五戶以上，甚至出現個別投資者一口氣購入九個單位的案例。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永杰分析，隨著房價自從低點反彈逾一成，加上市場預期後市續漲，帶動買家加快入市步伐，形成「遲買會更貴」的預期心理，推升成交量提前出現「小陽春」。

除新房市場外，二手房交易同樣回升。數據顯示，今年3月香港二手住宅成交約4,621宗，按月成長逾18%，創逾四年半新高；第1季二手房成交則達12,449宗，為近年高點。

另據官方數據，香港私人住宅價格指數已連續11個月上升，顯示房市持續回暖。

摩根士丹利（大摩）對2026年香港房市持樂觀態度，認為已於2025年見底並進入上行週期。預計2026年住宅房價將反彈至少10%，主要受美國降息、政府全面「撤辣」、股市財富效應及大陸買家需求帶動。

房市 香港

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