陸儲能業喜迎春天 今年前二月境內招標與裝機量倍增
大陸儲能行業迎來景氣顯著升溫的「春天」，券商報告指出，今年前兩個月境內招標與裝機呈現倍數攀升，海外市場在2月亦獲得30個訂單，顯示海內外需求同步擴大。
鈦媒體指出，期盼七年後，大陸儲能產業迎來期待已久的春天。華源證券3月報告顯示，今年1至2月大陸新型儲能新增招標規模136.7GWh，年增120.8%；新增裝機24.18GWh，年增472.06%，顯示市場快速擴張，項目落地加速。
海外市場同樣活躍，大陸企業2月斬獲30個訂單，總容量35.71GWh，涉及天合儲能、楚能新能源、特變電工、比亞迪、海辰儲能、南瑞繼保、寧德時代、陽光電源等多家龍頭企業。
能源安全與政策支持是需求增長主因。報導稱，歐洲天然氣價格飆升使光儲自用模式經濟性提升，多國簡化審批流程；大陸算電協同政策首入政府工作報告，資料中心綠電需求上升。同時，全球能源安全焦慮加劇，各國推進能源獨立戰略，儲能戰略價值凸顯。
企業對今年出貨亦信心十足。彭博指，北京海博思創科技董事長張劍輝表示，公司2026年預計總交付70GWh，高於去年26GWh，其中大陸60GWh、海外10GWh。AI算力中心與歐洲電網升級需求是主要驅動因素。
陸國家統計局數據顯示，1至2月儲能用鋰電池產量年增84%，產業鏈動能強勁。東吳證券認為鋰電景氣上行，業績與估值可同步提升；國際能源署預測，至2030年全球儲能裝機將逾1,000GWh，年均增長率逾30%。
華源證券表示，除出口退稅與海外關稅改善帶動短期出口，新能源滲透率提升、商業模式改善、資料中心併網及能源安全等因素持續推動項目落地，形成增長合力。產業鏈受益環節包括逆變器與儲能集成，上游電池亦將受益。
鈦媒體稱，自2019年起，大陸儲能業便期待「春天」。2026年開年成績反映市場活躍，儲能項目持續落地，中期行業景氣仍有支撐。
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