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陸 AI 模型調用量 連五周超美

經濟日報／ 大陸中心/綜合報導

根據人工智慧（AI）模型服務平台OpenRouter最新資料測算，中國大陸AI大模型上周（3月30日至4月5日）調用量按周增逾31％，連續五周超越美國。更引人注目的是，上周全球調用量排名前六的AI大模型全部來自中國大陸。

每日經濟新聞根據OpenRouter資料測算，上周全球AI大模型總調用量為27兆Token，按周增長18.9%。

其中，上榜的AI大模型中，中國大陸AI大模型的周調用量上升至12.96兆Token，較此前一周上漲31.48%；美國AI大模型周調用量為3.03兆Token，較此前一周增長0.76%。中國大陸AI大模型周調用量連續五周增長，且連續五周超越美國。

上周全球調用量排名前六的均為中國大陸AI大模型，排名前三中，有兩款阿里千問3.6系列模型。其中，Qwen3.6 Plus（free）位居榜首，周調用量達4.6兆Token；Qwen3.6 Plus Preview排名第三，周調用量達1.64兆Token。

此前一周排名第一的小米MiMo-V2-Pro跌至第二，周調用量達3.08兆Token，下滑22%；階躍星辰Step 3.5 Flash（free）排名第四，周調用量達1.26兆Token，下滑16%；MiniMax M2.7排名第五，周調用量達1.19兆Token，下滑7%；DeepSeek V3.2位列第六，周調用量達1.19兆Token，下滑4%。此前一周分別排名第八、第九的智譜GLM 5 Turbo和MiniMax M2.5跌出榜單。

這一數據變化表明中國大陸AI大模型在全球市場的競爭力正持續增強。

美國

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