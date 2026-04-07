陸 AI 模型調用量 連五周超美

路透六日報導，美國總統川普對中國大陸加徵關稅，雖意在打擊大陸製造業，但實際效果未如預期。一家位於東莞的電子製造商在經歷二○二五年關稅衝擊與供應鏈震盪後認為，大陸仍是難以取代的生產基地，前提是情勢不會出現過於劇烈的變化，儘管企業已開始布局產能外移。

2026-04-07 05:49