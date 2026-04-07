大陸國產 GPU 四小龍 去年營收衝高 有望開啟黃金時代

大陸國產GPU產業加速成長，有望開啟黃金時代。2025年財報顯示，大陸已上市的四家國產GPU企業營收全面攀升、虧損收窄，毛利率維持高檔；研究機構IDC數據顯示，本土AI加速卡大陸市占已提升至41%。

中國經營報指出，2025年成為大陸國產GPU集體爆發的一年，沐曦股份、摩爾線程、壁仞科技與天數智芯陸續公布年報，去年營收分別為人民幣16.44億元、15.06億元、10.35億元、10.34億元；其中摩爾線程與壁仞科技營收年增率分別達243.37%與207.2%，沐曦股份與天數智芯分別成長121.26%與91.6%。

儘管仍未獲利，虧損規模普遍收窄。摩爾線程虧損人民幣10.24億元、收窄36.70%，沐曦股份虧損人民幣7.89億元、收窄43.97%，天數智芯經調整虧損人民幣4.38億元、收窄32.1%；壁仞科技主要源自可轉換優先股公允價值變動，剔除後經營性虧損收窄至約人民幣18億元。

四家企業毛利率均在50%以上，沐曦股份56.51%、天數智芯54.0%、壁仞科技53.8%、摩爾線程約69%（上半年數據）。研發投入方面，各公司占營收比重普遍超過60%，其中壁仞科技研發支出人民幣14.76億元、年增78.5%，占營收比例達142.6%。

沐曦股份過去三年營收成長30倍，截至2025年底GPU累計出貨逾5.5萬顆；天數智芯推理業務營收年增238.2%，成主要成長來源。

21世紀經濟報導指，上述GPU廠商成立時間多在五至六年之間，仍處虧損階段，但在AI應用需求帶動下，推理場景帶動營收成長，且企業股東涵蓋市場化機構、國家級基金與地方國資。

中國經營報則稱，隨著大陸國產AI大模型與算力結合，產業競爭重點將落在技術、商業化與軟體生態布局，今年將是大陸國產GPU公司從「替代」走向「超越」的關鍵一躍。

在市場出貨方面，IDC報告指，2025年大陸GPU及AI晶片廠商向AI伺服器市場交付165萬張AI加速卡，占整體市場41%；同年採用輝達GPU的加速卡出貨量約220萬張，占比約55%。在大陸國產陣營，華為（海思）出貨約81.2萬張居首，其後為阿里平頭哥、百度昆侖芯與寒武紀等廠商。