陸航太企業衝刺火箭回收 藍箭航天、中科宇航本季再次展開試驗

為克服太空算力成本太高瓶頸，近期大陸多家航天公司密集進行火箭回收試驗，比如藍箭航天朱雀三號、中科宇航力箭二號計劃於今年第2季再次展開回收試驗。隨著運載火箭進入密集發射期，火箭回收可重複使用成為商業航天突破成本瓶頸、實現規模化發展的核心引擎與勝負關鍵。

太空算力核心是將高性能計算設備（如AI伺服器、專用晶片）部署到地球軌道。這意味著所有硬體都必須透過火箭發射才能到達指定位置。太空算力能否從概念走向商業化，取決於發射成本能否降到一個臨界點以下，而要實現降本，可回收火箭成為當前主流解決方案。

近期大陸商業航天公司陸續公布可回收火箭的運載計畫，綜合上證報、財聯社等陸媒報導，星際榮耀副總經理謝紅軍3月底在上海表示，公司一款4.2公尺直徑可重複使用液體運載火箭將在今年底做好準備，擇機展開入軌和回收；箭元科技「元行者一號」可回收運載火箭預計2026年底首飛。

藍箭航天朱雀三號可重複使用火箭總設計師張曉東日前在北京舉行的2026太空算力產業大會上表示，大陸若要完成22萬顆衛星的發射部署，未來七到十年間，年均需要500枚中大型運載火箭才能滿足需求，而2025年大陸全年共完成92次火箭發射，累計將371顆衛星送入太空，其中符合中大型火箭定義的發射任務僅占一半，其餘均為小微型火箭發射。顯示真實狀況與理想仍存在不小差距。

面對如此懸殊供需缺口，張曉東表示，可重複使用運載火箭是核心解決方案，其相較於傳統一次性火箭，擁有低成本、高頻次發射、高可靠性三大核心優勢。

中美先進企業行業發展仍存差距，中國航天科技集團商業火箭總研究師盛英華3月中旬在2026年首屆上海商業航天大會上表示：星箭組合發射能力上，同等規模火箭來看，SpaceX獵鷹9單次17噸級的運力遠超大陸10噸級水平；複用能力方面，SpaceX累計回收563次，複飛529次，中國大陸才剛完成首次海上軟著陸實驗；效率方面，美國發射場測控協同已實現資源池化、雲化調度，箭場成熟下周轉時間達到約五天/發，中國大陸目前設計周轉約為20天／發。謝紅軍樂觀預計，未來五年大陸將形成年發射200次以上能力；未來十年二級可重複使用十公尺級火箭將實現技術突破，發射成本有望降至每公斤人民幣幾千元。