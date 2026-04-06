大陸迎單人創業時代！ AI助力創業者撬動人民幣數百萬元收益

在AI科技全面爆發和創業形態多元的背景下，輕量化創業模式「一人公司」（One Person Company）正成為大陸創業家的優選。陸媒指出，「單人創業時代已在中國到來」，但業內人士提醒，AI雖能成為個人創業者的「能力放大器」，同時也帶來人才、技術與資本等挑戰。

快科技引述成都覓核科技創始人楊平自2023年起以AI工具開展OPC創業，2025年2月利用DeepSeek創作的歌曲在網易雲音樂播放量突破200萬次，取得五位數版權收益。今年3月，他在網站新增「碳基圈」及「AI雇傭人類」功能，註冊用戶超3萬，日活達20萬。「碳基圈」提供7個AI個性化回覆，兼顧隱私，公司天使輪估值達人民幣3,000萬至5,000萬。他認為AI賦能增加個人創業可能性，但也存在抄襲風險，引入資本有助規模擴張與成果保護。

上海問點科技負責人張申申則以OPC模式運營無人零售開門櫃，核心團隊僅3人，公司自2025年啟動以來已在原力社區運作三個多月。社區提供交通便利、專員服務及算力支持，有助小型企業發展。挑戰在於人才招聘困難，海外市場拓展亦存在不確定性，公司已逐步用AI或數位員工替代部分人工工作，計劃尋求投資合作以拓展業務。

經濟參考報引述南京郵電大學管理學院院長黃衛東指出，OPC競爭本質是人才競爭，需要持續「投資於人」，推動注重應用的評價體系，營造包容性發展環境，釋放就業潛力。

香港南華早報提到，大陸AI賦能OPC政策推進迅速。廣東率先推出行動計畫提供算力與Token資源支持，湖北、上海、青島等地亦相繼跟進，形成政策與技術雙驅動。多家大廠迅速推出類OpenClaw的AI代理產品，包括百度RedClaw、字節跳動飛書aily、阿里、騰訊及華為等，本地部署與雲端部署並行，便利性、安全性與成本仍存在權衡。

一人創業者普遍借助AI完成業務流程自動化。飛書aily能學習使用者工作方法，自動化完成調研、問題設計及內容整理；百度秒噠與OpenClaw結合可形成生成到變現的閉環。小度科技首席架構師黃榮升指出，目前軟體多為「人」設計，面向AI代理的API、技能仍稀缺，是創業切入點。360創始人周鴻禕亦認為，所有產品都需以AI代理思路改造。

大陸科技博主包坤指，無論平台，AI代理運作皆需消耗Token，這也如同自來水公司鋪管道，但水費仍需用戶支付。包坤感嘆，AI非讓人懶惰，反而放大能力、增加效率。這一代創業者正好累積管理經驗、專業知識及數據資源，遇上AI爆發，如虎添翼。環球時報認為，「單人創業時代已在中國到來」，AI為個人創業提供前所未有的可能性。