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大陸清明連假消費成績單出爐 零售餐飲日均銷售額年增2.4%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸商務部6日公布數據顯示，清明假期，大陸全國重點零售和餐飲企業日均銷售額年增2.4%。圖為清明假期上海松江一處古鎮旅遊民眾。記者黃雅慧／攝影
大陸商務部6日公布數據顯示，清明假期，大陸全國重點零售和餐飲企業日均銷售額年增2.4%。圖為清明假期上海松江一處古鎮旅遊民眾。記者黃雅慧／攝影

隨著清明連假結束，大陸假期消費成績單也揭曉，大陸商務部6日公布數據顯示，清明假期，大陸全國重點零售和餐飲企業日均銷售額年增2.4%，商務部重點監測的78個步行街（商圈）客流量、營業額分別增長6.0%、6.7%。

央視報導，大陸商務部數據顯示，商品消費方面，截至4月5日，2026年汽車以舊換新共計收到補貼152.6萬份，帶動新車銷售額人民幣2,468億元；家電以舊換新、數碼和智慧購新產品銷售人民幣6,284.5萬台，帶動銷售額2,159.7億元。商務大數據顯示，重點平台智慧眼鏡、智能手錶手環銷售額分別增長3.2倍、12.3%。

在服務消費方面，數據顯示，清明假期，大陸商務部重點監測餐飲企業銷售額增長3.9%；重點平台酒店住宿消費增長2.6%，跨城出遊人次年增15.1%，主題樂園消費年增11.7%，親子研學訂單年增律翻倍，租車訂單量增長約40%。

另據同程旅行數據顯示，4月1日至6日整體旅遊產品預訂熱度較上期上漲近一倍，主題樂園、文博景區、動物園等預訂熱度較上期漲超120%。清明假期，大陸國內熱門目的地前三城市包括：上海、杭州、成都；途牛數據顯示，自駕遊和自由行備受春假用戶青睞，出遊人次佔比分別為40%和37%。其中，上海、北京廣州，是途牛用戶春假期間境內游熱門的選擇。

澎湃新聞報導，攜程旅行透露，春假經濟價值顯著。今年越來越多的省份試點春假，家庭主要是帶孩子出遊。儘管如此，春假加上清明節這6天裡的旅遊消費，已經能達到今年「五一」假期預計消費的三分之二。預計今年春假6天帶來的旅遊花費大約有人民幣600億元，這個數字將超過去年清明節假期的總花費。

北京 廣州 上海

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