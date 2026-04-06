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春捲中毒受害者恐求償無門 業者未保產品責任險…高市府回應了

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大陸公募基金首季成績單出爐 光通訊板塊最賺

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
分析認為，全球大型數據中心建設浪潮持續推進，將長期支撐光纖、光通訊模組等上游核心元器件的景氣度上行。圖／本報資料照片
分析認為，全球大型數據中心建設浪潮持續推進，將長期支撐光纖、光通訊模組等上游核心元器件的景氣度上行。圖／本報資料照片

大陸公募基金業績截至3月底最新數據顯示，全市場基金年內首尾收益差值已超92%。其中，光通訊主題基金強勢領跑，重倉該板塊的國壽安保數字經濟、金信量化精選、國壽安保策略精選、華泰柏瑞質量成長等主動權益基金年內漲幅均超過30%。分析認為，全球大型數據中心建設浪潮持續推進，將長期支撐光纖、光通訊模組等上游核心元器件的景氣度上行。

券商中國報導，近期A股市場震蕩加劇，年初至今，A股出現大幅波動，指數方面，上證綜指累計下跌2.24%，滬深300指數累計下跌4.09%，創業板指累計下跌1.67%。而觀察基金的獲利布局，通常能得知增長賽道所在。

從單檔基金具體表現來看，基金業績分化明顯，年內淨值下跌幅度最高超過27%，合計共有38檔基金年內跌幅超過20%，包括了港股互聯網主題基金、人形機器人主題基金、航空主題基金等。

然而，光通訊板塊逆勢走強，包括OCS（光電路交換）、CPO（共封裝光學）、光纖細分賽道熱度集中爆發。3日德科立當日斬獲20%漲停，騰景科技收盤大漲19.22%，光庫科技、光迅科技等核心標的同步走強，CPO賽道內羅博特科、源傑科技等亦聯動走高，長飛光纖等光纖概念股價屢創歷史新高。

而光通訊的走強有成本、政策助推：一方面，產業鏈原材料端漲價勢頭明確。數據顯示，2026年3月國內G652.D裸光纖現貨價格較1月大漲165%，年漲幅高達418%，漲價周期持續深化；另一方面，大陸工信部2日正式印發《關於開展普惠算力賦能中小企業發展專項行動的通知》，指出推動OCS等技術應用部署降低算力應用終端到服務器的網絡時延。在產業政策上給予支持。

大陸機構天風證券指出，堅定不移看好光互聯的持續性行情（光晶片、光器件、光通訊組建、光設備、光交換、光纖光纜）。一方面，800G和1.6T光通訊組建共同放量高增驅動；另一方面，光互聯新技術百花齊放（CPO、NPO、XPO、3.2T、OCS、OIO等）。光互聯將持續向算力連接環節不斷滲透，產業鏈共同受益，打開未來幾年更大成長空間。

光通訊 港股 大陸

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