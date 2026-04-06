賣不動求轉型…「太二」掀起兩岸酸菜魚風 減少百餘家門店

在兩岸掀起「酸菜魚」炫風的太二酸菜魚母公司九毛九近期公布財報，財報顯示，2025年新開26家餐廳，同時關閉189家餐廳，整體淨減少餐廳163家至644家。其招牌太二门店2025年淨減少135家至499家。其近期面臨重大調整，似乎摘除酸菜魚的標籤，在酸菜魚賣不動的處境下，該集團如何跳脫當前餐飲困局引發大陸輿論熱議。

清明假期期間，在午餐時段踏入上海西岸商場一家太二酸菜魚店，儘管門口有多張讓顧客排隊等座消費的椅子，但不用等待就有位子，店內用餐人數並未爆滿，店門口的招牌除原本太二酸菜魚外，還掛上抖大的「鮮活」二字，且店面布置「透明」感十足，能清楚看見廚房料理菜品的過程，服務人員強調，他們現在菜品都是新鮮現做。

九毛九於2015年正式推出太二酸菜魚品牌，並憑「酸菜比魚好吃」的口號成為網紅餐飲中的「排隊王」，2019年翻桌率曾一度高達一天4.9次，且因其對到店顧客設下包括超過4人不接待等規定、6分鐘就能上菜引發預製菜疑慮等，因此多成為網民熱議對象。

而這股風也吹到台灣，太二酸菜魚在2024年也宣布開放台灣加盟，輿論常稱，台灣酸菜魚熱潮充滿太二的影子。不過，目前台灣並未有太二加盟店，反而台灣酸菜魚熱潮在2025年也逐步退燒，部分門店逐漸縮減。

九毛九集團指出，過去一年，考慮到外部環境的變化，其主要聚焦於門店模型的優化升級。通過更審慎的開店策略、果斷關閉經營不佳的餐廳、資源更聚焦於核心優質餐廳，本集團爭取在做優的基礎上做得更久。

為了轉型，九毛九集團去年改以「鮮活」核心戰略，各主要品牌持續推進門店新模型迭代升級。去年3月以「5.0鮮活模式」升級門店，新門店主打活魚、鮮雞和鮮牛肉；去年12月，太二在廣州又升級了新店型「新太二·鮮料川菜」，似乎正在撕去過去酸菜魚的標籤。

南方都市報報導，九毛九集團方面表示，截至3月底，太二累計落地273家新模型店，計劃2026年年內完成所有大陸門店的調改升級；同時預計在2026年上半年落地6.0模型店，將在空間與體驗上，讓顧客更直觀地感到「值」。

九毛九集團2025年財報顯示，2025年九毛九集團收入為人民幣52.33億元，年減13.84%；淨利潤為5819.9萬元，年增4.29%。收入下滑與旗下餐廳數量減少、餐廳同店銷售額下降有關。其中，太二連續兩年收入下降，2025年太二直營店收入年減15.72%至37.16億元。在餐廳經營上，2025年，太二的人均消費金額年漲4.23%至74元，翻台率從2024年的3.5次/天下降至3.1次/天，同店日均銷售額下降了11.5%。

為擺脫預製菜爭議與疑慮，太二在菜單上明確將料理方式分類，告訴消費者菜品的製作方式。記者黃雅慧／攝影