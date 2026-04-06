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香港首季新房成交創13年新高 有買家一次掃9戶

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
香港第一季新房成交約6300宗，創13年新高。（圖／取自中新社）
香港第一季新房成交約6300宗，創13年新高。（圖／取自中新社）

據澎湃新聞6日報導，香港房市明顯回溫，今年第一季新房成交量創13年新高。中原地產數據顯示，第一季新房市場錄得約6300宗成交，為2013年一手房新制實施以來同期新高。

統計顯示，今年首季新房買賣登記達5373宗，總金額約628億港元（約台幣2556億元），年增幅分別達38%及94%。在市場升溫帶動下，大額投資客明顯增加，出現近年少見的「大手掃貨」現象。

據中原地產資料，截至3月20日，今年首季全港共錄得265宗「大手客」入市個案，涉及約695個住宅單位，總成交金額達71.3億港元（約新台幣290億元），相關交易占整體新房市場逾1成。其中更有買家一次購入5戶以上，甚至出現個別投資者一口氣購入9個單位的案例。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永杰分析，隨著房價自低點反彈逾1成，加上市場預期後市續漲，帶動買家加快入市步伐，形成「遲買會更貴」的心理，推升成交量提前出現「小陽春」。

除新房市場外，二手房交易同樣回升。數據顯示，今年3月二手住宅成交約4621宗，按月成長逾18%，創逾4年半新高；第一季二手房成交則達12449宗，為近年高點。

另據官方數據，香港私人住宅價格指數已連續11個月上升，顯示房市持續回暖。

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