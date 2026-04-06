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中國大陸印發文件 推動電商結合AI並協助中小企業轉型
中國商務部等6個部門今天聯合印發文件，將推動電子商務「高質量發展、高水平開放、高效能治理」，以促使中國實體經濟鞏固壯大。其中包括發展「AI+電商」，引導電商企業加強AI大模型等技術研發應用，以優化消費體驗；同時以電商助力中小企業轉型，並深化農村電商及培育產業電商。
中新社報導，中國商務部、工信部、農業農村部、文旅部、市場監管總局及中共中央網信辦等6個部門日前發布「關於更好服務實體經濟，推進電子商務高質量發展的指導意見」，並在今天公布，內含5方面共16條措施，構建電子商務「高質量發展」架構體系。
這項指導意見涵蓋的5個方面，包括著力賦能增效、加強創新引領、推進高水平開放、營造良好生態及加強支撐保障。
根據內容，這項意見主張以電商助力中小企業轉型，並深化農村電商，且要培育產業電商，以發揮電商優勢，協助鞏固及壯大實體經濟根基。同時要發展「AI+電商」，引導電商企業加強AI大模型等技術研發應用，優化消費體驗，並降低營運成本及提升流通效能。
這項意見還提出要推進跨境電商及拓展「絲路電商」，共建、共享中國「電子商務大市場」。其中包括，鼓勵電商企業在海外建設直接採購基地，擴大優質特色產品進口，打造「全球好物」進入中國市場電商的「直通車」（直達車）。
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