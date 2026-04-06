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傳蘋果首款折疊iPhone開始試產 預計下半年推出

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸媒體6日引述來自供應鏈人士的消息稱，富士康已開始試產蘋果折疊螢幕iPhone手機。（路透）
大陸媒體6日引述來自供應鏈人士的消息稱，富士康已開始試產蘋果折疊螢幕iPhone手機。（路透）

上海第一財經6日引述《中證金牛座》的獨家報導稱，來自供應鏈人士的消息，富士康已開始試產蘋果折疊螢幕iPhone手機。

2025年曾有供應鏈消息指出，蘋果提供給供應商的出貨目標為，預計於2026年下半年推出首款折疊螢幕手機，為一款大折疊螢幕iPhone。

彭博社日前報導，今年即將推出的摺疊iPhone將是蘋果「有史以來最大變革」，是真正在外型上做出革新。彭博社稱，摺疊iPhone將有一塊約5.3吋的外螢幕，展開後則有7.7吋、4:3比例的內螢幕，符合串流影音平台的觀影比例。

大陸科技媒體《中關村在線》報導，分析師郭明錤將摺疊iPhone定義為「真正的AI手機」，認為更大螢幕更適合多模態交互與跨應用協同。為實現這一目標，蘋果在硬體上採取高成本路線，包括鈦合金、不銹鋼及金屬玻璃等材料，並重點優化鉸鏈結構與折痕控制。輕薄化成為核心賣點之一。

有消息稱，摺疊iPhone價格約在2,000至2,500美元。分析指出，蘋果有意將基礎款錨定在奢侈旗艦門檻，以頂配拉高價格天花板，避免首代產品在產能受限階段陷入大規模走量壓力。

市場觀察人士認為，蘋果的高端品牌信用與生態綁定能力，為其高價策略提供支撐，但用戶對折痕、耐久性與軟體適配的容忍度將隨價格升高而降低。首款折疊螢幕手機的成敗取決於蘋果能否在物理體驗與生態協同上顯著超越現有安卓競品，而非僅提供「折疊」這一形態本身。

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