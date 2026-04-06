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2026世足賽掀商機 中國賣家預計銷量增50%

中央社／ 台北6日電

2026年世界盃足球賽決賽週將於6月舉行，有中國商家表示，去年世足賽預賽期間，中國的球衣賣家已經歷一輪爆單，預計決賽週開始後將迎來第二輪爆單，並預計此屆世足賽期內線上銷量較上屆增長近50%，線下銷量增長約30%。

據第一財經4日報導，從事足球相關產品生產10年的廣東球衣賣家陳寧（化名）表示，世足賽相關產品的銷售週期長達一年，自去年5月陸續收到訂單，去年10月出現第一波高峰，當時工廠連續加班半個月，有時需要加班至凌晨兩、三時才能處理好當天的貨品。

陳寧表示，隨著決賽週日子愈來愈近，他接到了不少大單，其中一位美國客戶先後兩次下單，購買超過6萬件。陳寧估算，相較於上一屆世足賽，此次世足賽週期內線上銷量增長近50%，線下銷量增長約30%。

陳寧表示，雖然世足賽期間銷量可能爆發性增長，但更希望銷量長遠可穩定增長。上屆世足賽後其公司繼續發展中東市場，希望此屆世足賽後北美和拉美市場也可持續增長。

義烏金尊獎盃獎牌負責人陳顯春預計，世足賽決賽週開賽時，周邊產品如鑰匙扣、徽章將迎來新一輪訂單小高峰。目前團隊正在為後續訂單做準備，包括提前設計和打樣。

陳顯春表示，美加墨世足賽的訂單增長明顯，線下銷量比上一屆世足賽增長30%，線上銷量則增長約60%。很多老客戶選擇直接在線上下單，也有新客戶專程飛到義烏溝通。

本色智庫執行院長張周平表示，隨著世足賽小組賽、淘汰賽推進，針對黑馬球隊、晉級球隊的追加訂單將爆發。特別是決賽週前後，訂單或將達到峰值。

中國體育用品業聯合會的數據顯示，2025年體育用品業全年出口281.63億美元。義烏海關的統計數據顯示，2025年前7個月，義烏體育用品及設備出口總額達67.8億美元，年增16.8%；其中對美國、加拿大、墨西哥這三個世足賽主辦國的出口額為18.8億美元，年增10%。

墨西哥 世足賽 廣東

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