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陸推電商高質量發展 強化AI、跨境電商與直播監管

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸商務部等6部門發布電子商務發展指導意見，提出16項措施，涵蓋產業升級、技術創新與跨境布局等面向。（新華社）
大陸商務部等6部門發布電子商務發展指導意見，提出16項措施，涵蓋產業升級、技術創新與跨境布局等面向。（新華社）

大陸商務部等部門6日發布指導意見，提出發展「人工智慧（AI）＋電商」、推動跨境電商與「絲路電商」合作，同時加強平台責任與直播電商監管，強化數位經濟與實體經濟融合。

大陸商務部表示，商務部會同中央網信辦、工信部、農業農村部、文化和旅遊部及市場監管總局，聯合發布「關於更好服務實體經濟、推進電子商務高質量發展的指導意見」，共提出16項措施，涵蓋產業升級、技術創新、跨境布局與市場監管等面向。

在產業方面，政策提出強化電商對實體經濟的支撐功能，包括推動中小企業數位轉型、降低轉型成本，並透過電商平台提供數據、技術與通路支援。同時深化農村電商發展，推動「數商興農」，結合直播銷售、產銷對接與物流下沉，促進農產品上行與縣域經濟發展；並鼓勵發展產業電商，推動製造、倉儲與物流等環節數位化，提升供應鏈協同效率。

在技術應用方面，意見提出發展「AI＋電商」，鼓勵企業加大研發投入，推動人工智慧大模型在商品推薦、營運管理及物流調度等領域應用，以提升消費體驗、降低營運成本並優化流通效率。

在消費端，政策強調發展品質電商，建立商品與服務標準體系，並鼓勵平台調整流量分配與排序機制，提升品質與品牌權重；同時推動智慧商圈、即時零售及線上線下融合，打造多元消費場景。

在跨境布局方面，官方強調推動跨境電商綜試區發展，並鼓勵企業建設海外倉與直採基地，發展「市場採購＋跨境電商」等模式，拓展國際市場；同時提出持續擴大「絲路電商」合作，透過政策交流、產業對接與「國家館」等平台，推動東協、非洲等地商品進入大陸市場。

此外，政策亦提出推動制度型開放與國際規則銜接，包括促進跨境數據流動、跨境人民幣結算，並提及推進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）及《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA）相關工作。

在平台治理方面，意見要求電商平台完善規則體系、規範收費機制，並建立中小商家申訴與救濟機制，同時加強直播電商管理、產品品質監管及反壟斷執法，整治「內卷式」競爭，維護市場秩序。

在支撐措施方面，政策提出加強金融支持、數據要素開發與人才培養，並鼓勵電商企業合規「出海」，提升國際經營能力。

電商 大陸商務部 大陸

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