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關稅衝擊未動搖陸製造業 中國生產基地依然不可替代

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
路透指出，經歷關稅衝擊與供應鏈震盪後，部分企業認為，中國仍是難以取代的生產基地。圖為山東青島港4月1日繁忙景象。（新華社）
路透指出，經歷關稅衝擊與供應鏈震盪後，部分企業認為，中國仍是難以取代的生產基地。圖為山東青島港4月1日繁忙景象。（新華社）

路透6日報導，美國總統川普對大陸加徵關稅，雖意在打擊大陸製造業，但實際效果未如預期。一家位於東莞的電子製造商在經歷2025年關稅衝擊與供應鏈震盪後認為，大陸仍是難以取代的生產基地，前提是情勢不會出現過於劇烈的變化，儘管企業已開始布局產能外移。

報導指出，為西方品牌代工的東莞安集利安科技有限公司（Agilian Technology），其美國訂單占營收一半以上，曾因關稅一度凍結數月，客戶並要求將產能轉移至大陸以外地區。關稅政策也導致大陸製造業承壓，官方採購經理人指數（PMI）在2025年多數時間處於收縮區間。

不過，大陸透過對關鍵礦產與金屬實施出口管制進行反制，削弱關稅衝擊。2026年3月官方PMI出現一年來最快成長，帶動製造業回溫。年營收約3,000萬美元的安集利安因此逐步復甦，並重新評估大陸生產據點的重要性。

經濟學人智庫（EIU）亞洲首席經濟學家馬羅（Nick Marro）表示，關稅並未削弱大陸製造業動能，反而促使全球供應鏈重組。官方數據顯示，大陸2026年前兩月貿易順差達2,136億美元，2025年全年順差更達1.2兆美元，創歷史新高。

安集利安執行長Gaussorgues表示，2025年大陸對美出口下滑20%，仍對依賴美國市場的企業造成衝擊。他關注川普是否會在5月訪中時取得突破，認為最好的結果可能是雙方承諾持續對話，並建立某種框架，以避免貿易緊張再度升溫。

他指出，公司一度評估在馬來西亞與印度設廠，但印度生產效率與通關問題，以及美國供應鏈不完整與成本偏高，使完全撤出大陸難度甚高。

報導稱，川普上任後多次提高對中關稅，最高一度超過100%，導致訂單取消、庫存堆積。在此背景下，公司最終仍決定在馬來西亞檳城設立替代產能，並同步評估印度布局，以分散風險。

然而，2025年5月美中達成協議後，多數關稅取消，加上10月兩國領導人會晤後關稅下調，客戶逐步恢復下單。安集利安表示，2025年下半年為公司史上最繁忙時期，產能利用率明顯提升。

報導指出，儘管企業持續推動「多國製造」策略，在印度與馬來西亞建立據點作為備案，但隨著大陸零組件成本下降與品質提升，大陸生產基地仍具不可替代性。

安集利安預估未來三年營收可成長30%，但公司也坦言，若關稅再度升溫，仍可能對訂單與生產造成衝擊。

美國 路透 川普

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